Ainutlaatuinen video: Näin Karhu-ryhmä harjoittelee tilannetta, jossa ihmistä on ammuttu

Valmiusyksikkö Karhu harjoittelee niin maalla, merellä kuin ilmassa. Karhu suorittaa työtehtäviä vuoden aikana pyöreästi 130, mutta harjoitusten määrä on tätä huomattavasti suurempi. Suurin osa Karhun jäsenen työajasta kuluukin tiiviiseen harjoitteluun.

Karhu harjoittelee äärimmäisen vaativia ja arkaluontoisia poliisitehtäviä varten, joissa valmiusyksikön suorituskyvystä on hyötyä. Työtehtävät ovat valmiusyksikön ulkopuolisille salassa pidettäviä ja tehtäväkirjon laajuuden vuoksi harjoitukset vaihtelevat laidasta laitaan.

Kuvitteellinen ampumavälikohtaus

Hän on toiminut valmiusyksikössä yli kymmenen vuotta – ja on omien sanojensa mukaan joutunut todistamaan työtehtävissä hyvinkin karuja tilanteita. Vaikka valmiusyksikön toimintaryhmään kuuluu myös lääkinnän erikoiskoulutuksen saaneita jäseniä, on ensiavun antaminen jokaisen karhulaisen tärkeimpiä taitoja.