"Miten tämä voi olla näin rankkaa?" – MTV testasi rahkeitaan moottoripyöräpoliisin kokeessa

Kevään harjoituksissa pääpaino on turvallisessa ajamisessa ja ennakoinnissa, oikeaa ja turvallista ajamisasennetta unohtamatta.

– Tilastojen mukaan onnettomuuksia tapahtuu äärimmäisen harvoin. Ajamme kuitenkin yli miljoona kilometriä ja meillä on yli 7 000 käyttökertaa vuodessa. On monipuolisia työtehtäviä, eli riskejä on olemassa, mutta ne hallitaan.