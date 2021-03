Puolustusvoimat: Sotilaspoliisin ase on saattanut osoittaa siviiliä lentokenttäharjoituksessa – "Voinut tuntua siviilistä, että häntä on uhattu"

Sotilaspoliisin ase on voinut olla hetken kohti siviiliä, kun sotilaspoliisit kohtasivat ennalta-arvaamatta siviilejä Helsinki-Vantaan lentoasemalla järjestetyssä harjoituksessa, kertoo harjoituksen johtaja, Kaartin jääkärirykmentin apulaiskomentaja Rainer Kuosmanen.

– Ase on voinut olla hetken kohdistettuna sivulliseen; tilanteen kokeneen siviilin kokemusta ei sovi vähätellä, Kuosmanen kertoo MTV Uutisille sähköpostitse.

– On tosin oletettavaa, että sotilaat ovat pitäneet asetta pääsääntöisesti alaviistoon tai pitäneet asetta kohotettuna, mutta ns. "lasersäde-sääntöä" noudattaen, jolloin piippulinja ei kohtaa henkilöön. Tilanne on joka tapauksessa voinut tuntua siviilistä siltä, että häntä on uhattu aseella, hän kirjoittaa.