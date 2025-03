Näin toimivat poliisin "taktiset neuvottelijat" – enemmän kriisitehtäviä kuin koskaan

Poliisi käytti taktista neuvottelua viime vuonna enemmän kuin koskaan aiemmin. Tehtäviä oli noin 300.

– Yhteiskunnan pahoinvointi, itsetuhoisten iso osuus ja mielenterveysongelmat näkyvät, Helsingin poliisilaitoksen komisario Johanna Sinivuori sanoi Rikospaikan haastattelussa.

Poliisi soveltaa taktista neuvottelua erilaisissa kriisitilanteissa, esimerkiksi kun joku uhkaa väkivallalla tai itsemurhalla. Panttivankitilanteet ovat Suomessa sen sijaan erittäin harvinaisia.

– Ylivoimaisesti eniten tehtävät liittyvät itsetuhoisiin henkilöihin ja vaarallisten henkilöiden kiinniottoon.

Poliisi on lisännyt taktisten neuvottelijoiden määrää viime vuosina. Tätä nykyä jokaisella poliisilaitoksella on oma taktinen neuvottelija. Valtakunnallisesti heitä on hieman alle kaksisataa.

Neuvottelijalta vaaditaan rauhallisuutta

Neuvottelijan täytyy Sinivuoren mukaan olla hyvä puhuja ja hyvä kuuntelija. Hötkyillä ei saa.

– Kohteeseen yritetään tietenkin saada puheyhteys mahdollisimman pian. Mielellään ollaan lähelläkin kohdetta, jos suinkin on mahdollista. Siitä se lähtee. Kiirettä ei ole.

Poliisi ei halua eskaloida neuvottelutilannetta vaan pyrkii neuvottelussa aina rauhanomaiseen ja työturvalliseen ratkaisuun sekä kohteen että poliisin kannalta. Ilman voimankäyttöä.

Esimerkkinä on tilanne, jossa henkilö uhkaa hypätä kerrostalon katolta alas.

– Tällaisessa hyppääjätapauksessa käytetään apuna myös pelastuslaitosta, jos se on mahdollista ja ehditään. Heillä on erilaisia hyppymattoja ja nostokoreja, joilla voidaan nostaa neuvottelija lähikontaktiin tämän itsetuhoisen henkilön kanssa.

Vaarallisen henkilön kiinniotossa lähikontaktiin ei välttämättä edes pyritä.

Henkisesti vaativaa työtä

Taktinen neuvottelu on poliisin tärkeä työkalu tukemaan normaalia poliisitoimintaa. Viime kädessä kyse on tiimityöstä.

– Silloin kun saadaan neuvotteluyhteys kohteeseen, positiivinen lopputulos saadaan 90 prosentissa tapauksista, Sinivuori kertoo.

Neuvottelijan tulee olla mielellään kokenut poliisi, hyvä puhuja ja hyvä kuuntelija.

Poliisiammattikorkeakoulussa on oma taktisen neuvottelun kurssi ja jatkokurssien ohella on jatkuvaa ylläpitokoulutusta.

–Tehtävät itsessään kouluttavat myös, Sinivuori sanoo.

Suomen poliisilla oleva neuvottelumalli on peräisin FBI:ltä. Euroopassa useat maat käyttävät samaa mallia.

Taktisen neuvottelijan työ on usein myös henkisesti raskasta.

– Panttivankitehtävä on haastava poliisille, mutta itsetuhoisenkin tehtävä voi olla todella vaativa.

7:33 Poliisi käytti viime vuonna ennätysmäärän taktista neuvottelua. Miten sitä tehdään ja mihin sillä pyritään?