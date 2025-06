Olli Pylsy pelastaa ihmisiä vedestä ja paikantaa kadonneita maastosta – näin toimii pintapelastaja

Rajavartiolaitoksen pintapelastajien työ on monipuolista ja vaativaa. Yhtenä päivänä retkiluistelija pelastetaan jäistä, toisena kadonnut vanhus paikannetaan metsästä ja kolmantena päivänä sammutetaan metsäpaloja.

Rajavartiolaitoksessa toimii ilmailun parissa noin 20 pintapelastajaa, joista noin puolet on myös ensihoitajia. Yksi heistä on Olli Pylsy.

– Pintapelastajan työ vaatii sellaista henkistä kanttia ja kestävyyttä. Tässä työssä mennään haastaviin paikkoihin ja haastaviin tilanteisin, eikä tietenkään riskeiltä voida kokonaan välttyä. Se on tietyllä tapaa tämän työn suola.

Kiiretehtäviä 600 vuodessa

Kiireellisiä hälytystehtäviä hoidetaan ilma-aluksilla noin 600 vuosittain. Tehtävät jakautuvat melko tasaisesti viiteen kategoriaan: rajaturvallisuustehtäviin, meripelastustehtäviin, poliisitehtäviin, terveystoimen tehtäviin ja pelastustoimen tehtäviin.

– Yksi tyypillisimmistä tehtävistä on ihmisten pelastamiset vedestä. Niitä on läpi vuoden. Silloin kuin puhutaan suuremmista etäisyyksistä, niin sitten käytännössä me olemme siihen aikamoinen ässä hihasta tavallaan. Me pääsemme käytännössä linnuntietä mihin vaan aika nopeasti, Pylsy kuvaa.

Pintapelastaja menossa pelastamaan jäihin tippunutta henkilöä.

Pimeys yllättää sienestäjän

Vuodenaikojen mukaan tehtävät hieman vaihtelevat. Esimerkiksi syksyisin on tyypillisesti kadonneen etsintöjä, kun pimeys pääsee yllättämään sienestäjän. Muistisairaat ovat myös sellainen ryhmä, jotka työllistävät viranomaisia.

Kesäisin löytyy myös omat tyypilliset tehtävät.

– Kesäisin tietenkin, kun on lomat ja hyvät kelit, saaristossa liikkuu paljon ihmisiä. Silloin ollaan mökeillä ja veneillään, jolloin sattuu ja tapahtuu erilaisia onnettomuuksia, Pylsy sanoo.

– Laivaevakuointeja puolestaan on läpi vuoden niin matkustaja- kuin rahtilaivoilta, Pylsy jatkaa.

Ainutlaatuista koko maailmassa

Meripelastus Suomen vaativissa olosuhteissa on yksi haastavimmista lentotoiminnan muodoista. Kovat pakkaset, jää, pimeys ja myrskyt vaativat paljon niin kalustolta kuin henkilöstöltä. Tämän vuoksi työnkuvaan kuuluu oleellisena osana jatkuva harjoittelu, jotta osaamista voidaan ylläpitää.

Rajavartiolaitoksen ilmailua vastaavaa yhtä monipuolista tehtävä- ja osaamiskokonaisuutta on vaikea maailmalta löytää. Suomessa siinä missä Rajavartiolaitoksen ilmailu vastaa laajasta tehtäväkokonaisuudesta, niin useimmissa maissa jokaisella turvallisuus- ja terveysviranomaisella on omat ilma-alukset, jotka hoitavat vain oman toimialansa tehtäviä.

H215 Super Puma kopterissa työskentelee viisi miehistön jäsentä.

Pelko osana työnkuvaa

Monipuolisuus on juuri se, mikä Pylsyä omassa työssään kiehtoo. Aina silloin tällöin mukana työtehtävillä kulkee myös pelko, mutta sen pystyy valjastamaan voimavaraksi.

– Voisi sanoa, että kyllä minua joskus pelottaa. Onko se sitten pelkoa vai jännitystä, niin se riippuu ihmisestä. Pelko on aika laaja käsite. Sitä voi olla sellaista kaoottista pelkoa, mikä on tietysti aina huonoa ja negatiivista tässä ammatissa, mutta sellainen turvallinen ja terveellinen pelko auttaa siihen, että sitä keskittyy huomattavasti enemmän.

Pintapelastaja-ensihoitaja Olli Pylsy.

Päivät koostuvat myös suurelta osin etukäteen suunnitelluista tehtävistä, kuten rajaturvallisuuteen ja ympäristönvalvontaan liittyvästä toiminnasta. Tieto kuitenkin siitä, että hetken päästä saattaa olla toisin on kutkuttava.

– Et voi tietää oletko tässä nyt ja tunnin päästä jossain ihan muualla. Ja voi olla, että tunnin päästä kirjoitetaan historiankirjoja ihan uudelleen, Pylsy kuvaa hymykare huulillaan.