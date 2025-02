Helsingin pelastuslaitos varautuu terrorismiin – tällainen on RTF-erikoisryhmä

Helsingin kaupungin pelastuslaitoksella aloittaa uusi vaarallisiin tilanteisiin erikoistunut pelastusryhmä. Rescue Task Force-toimintaa on harjoiteltu yhdessä poliisin kanssa.

Vaativiin tehtäviin varautunut erikoisryhmä koostuu vapaaehtoisesti tehtävään hakeutuneista palomies-ensihoitajista. Ryhmän tarkoituksena on saada pelastettua potilas vaarallisessa tilanteessa nopeammin kuin aiemmin on ollut mahdollista. Erikoiskoulutetut pelastajat toimivat poliisin suojaamina tilanteissa, joissa on riskinä kohdata vakavaa väkivaltaa.

– Kun vaara-alueen evakuoinnista ja hätäensiavusta vastaavat erikoiskoulutetut pelastajat, poliisi voi keskittyä kohdehenkilön kiinniottoon, kertoo Poliisin johtokeskuksen johtaja, ylikomisario Patrik Karlsson.

Käytännössä pelastajille on annettu poliisin taktista koulutusta, jotta he pystyvät suorittamaan omaa tehtäväänsä turvallisesti. Uhkaavia tilanteita ovat tyypillisesti aseiden käyttöön liittyvät tehtävät.

Erikoiskalustoa ja nopea lähtövalmius

Erikoiskoulutetulla ryhmällä on käytössään muun muassa sirpaleilta ja luodeilta suojaavia liivejä ja kypäriä, erityistä viestivälineistöä sekä erilaisia evakuointivälineitä potilaiden nopeaan pelastamiseen. Helsingin Pelastuslaitoksen mukaan ryhmä kykenee myös antamaan tarvittavaa hätäensiapua uhka-alueella. Ryhmä on välittömässä lähtövalmiudessa vuorokauden ympäri Helsingin alueella.

– Ympärivuorokautinen valmius on oleellista, jotta poliisi saa erikoiskoulutetut pelastajat mukaan lyhyellä viiveellä, Karlsson jatkaa.

Varautumista tulevaan

Tarve erikoiskoulutetuille pelastajille kumpuaa Pelastuslaitoksen mukaan muuttuneesta toimintaympäristöstä. Uhka-arvioihin vaikuttavat muun muassa Keski-Euroopassa tapahtuneet terroriteot ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa.

– Pelastuslaitos katsoo tulevaisuuteen ja pyrkii muokkaamaan omaa toimintaansa sen mukaisesti. Haluamme olla valmiina, jos asioita alkaa tapahtua. Mitään uhkakuvaa ei tällä hetkellä kuitenkaan ole, kertoo pelastusjohtaja Marko Rostedt Helsingin pelastuslaitokselta.

Poliisin mukaan erikoisryhmälle olisi jo voinut olla käyttöä esimerkiksi kouluampumisissa tai Turun terrorihyökkäyksen kaltaisissa tilanteissa. Vastaavia ryhmiä on aiemmin perustettu muun muassa Tukholmassa, Kööpenhaminassa ja Oslossa, joista on haettu myös oppia. Helsingin ryhmä aloittaa toimintansa tämän kevään aikana.