Eroasianajaja paljasti, mitä ammatteja välttelisi kumppanissa: "Heidän kanssaan on yleensä vaikeaa toimia"

– Urani aikana olen seurannut vaikeimpia erojuttujani ja sokeeraavaa kyllä, monissa niistä on mukana miehiä juuri näistä ammateista, Katherine kuvailee TikTokissa julkaisemallaan videolla.

– Haluan tehdä erittäin selväksi, että jos olet naimisissa jonkin tällaisella alalla olevan kanssa, se ei tarkoita, että liittonne on tuomittu epäonnistumaan, tai että miehesi on paha ihminen, Katherine korostaa.

"Heidän kanssaan on yleensä vaikeaa toimia eron aikana"

Vältettävät ammatit ovat palomies, poliisi, armeija, kirurgi ja lentäjä. Kaikille on yhteistä se, että näissä ammateissa miehiä kunnioitetaan, ja heillä on paljon vastuuta.

Katherinen mukaan kyseisissä ammateissa olevilla on narsistisia piirteitä ja niitä edustavat henkilöt ovat usein kontrolloivia.

– Heidän kanssaan on yleensä vaikeaa toimia eron aikana. He ajattelevat "miten kehtaat haastaa minua", Katherine kuvaa.

Hankalin naisasiakas on kotiäiti

Videolla on jo kaksi miljoonaa katsojaa – ja kuten arvata saattaa, siitä syntyi myös närää. Katherinelta vaadittiin vastaavaa listausta naisista, ja hän päätti tehdä työtä käskettyä.

– Kävin läpi oikeusjuttulistaani, niitä on noin 60. Esiin nousee muutamia yleisiä ammatteja naisilla. Yleisin on opettaja, toiseksi yleisin on hoitaja, mutta nuo jutut eivät ole sellaisia, joissa naiset olisivat vaikeita. Ne ovat vain tavallisia oikeusjuttuja, Katherine kuvasi jatkovideollaan.