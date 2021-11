Aiemmin julkisuutta karttanut Sanna Ukkola nähdään taas reality-ohjelmassa – kertoo nyt, miksi päätti tehdä täyskäännöksen

Toimittaja Sanna Ukkolan Olet mitä syöt -jaksossa ollaan uudenlaisen haasteen edessä. Lääkäri Pippa Laukka ei löydä Ukkolan kotoa valtaisaa määrää herkkuja tai roskaruokaa. Sen sijaan Ukkolan keittiössä odottaa dieettiruokapusseista koostuva vuori. Hän kertoo käyttäneensä vähäkalorisia valmisteita vuosien ajan apuna painonhallinnassa, ja paino on sahannut ylös ja alas.

Ukkolan ei tarvinnut puntaroida hetkeäkään Olet mitä syöt -ohjelmaan lähtemistä, sillä hän tunnustautuu ohjelman suureksi faniksi ja on katsonut jokaisen jakson.

– Minua on pyydetty mukaan todella moneen tosi-tv-ohjelmaan sen jälkeen, kun lähdin Yleltä. Olin juuri sanonut, että Olet mitä syöt- tai Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmiin lähtisin koska tahansa, ja pari päivää myöhemmin puhelin soi.

Suhtautuminen julkisuuteen muuttui täysin

Nykyisin AlfaTV:ssä omaa keskusteluohjelmaansa luotsaava Ukkola ei ole pitänyt yksityiselämästään meteliä julkisuudessa. Moni varmasti yllättyikin, kun asiaohjelmista tuttu toimittaja nähtiin viime keväänä kisailemassa Farmi Suomi -ohjelmassa ja heti perään Big Brotherin julkkiskaudella. Olet mitä syöt -ohjelmassa ollaan sitäkin enemmän henkilökohtaisten asioiden äärellä. Ukkola myöntää, että hänen suhtautumisensa julkisuuteen on muuttunut merkittävästi lähiaikoina.

– Suhtaudun julkisuuteen nykyisin paljon rennommin. Olin aiemmin hyvin pidättyväinen, enkä halunnut tuoda itsestäni mitään esille muuten kuin työn kautta. Nyt kun ikää on tullut, enkä suhtaudu itseeni enää niin vakavasti. Enää ei ole niin vaarallista, jos hilluu vaikka BB:ssä, Ukkola nauraa.

Uusi aluevaltaus on tuonut hänelle lähtökohtaisesti ainoastaan positiivista palautetta, mistä Ukkola on ollut jopa hieman ihmeissään. Moni on kertonut saaneensa kärkevistä kolumneistaan tunnetusta toimittajasta tosi-tv:n kautta täysin erilaisen käsityksen. Ukkola myöntää, että sitä hän osittain myös hakikin realityihin lähtiessään.