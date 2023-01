Mikael Jungnerin puoliso heitti tälle kuitin elämäntaparemonttiin liittyen: "Kun Pippa Laukka sanoo, niin sitten minä vasta uskon"

Yksi Olet mitä syöt -kaudella elämäntapansa remonttiin laittavista julkisuudenhenkilöistä on yrittäjä ja ex-kansanedustaja Mikael Jungner .

Jungner listaa kaksi syytä, joiden vuoksi hän päätti lähteä mukaan Olet mitä syöt -ohjelmaan. Ensimmäinen on kaikessa yksinkertaisuudessaan se, että häntä pyydettiin mukaan.

– Kyllähän se näkyy ja tuntuu myös. Laiskottelulla on ollut hintansa, hän toteaa.

Jungnerilla on kattava urheilutausta. Mukaan mahtuu niin tiivistahtista harjoittelua vaativaa kilpaurheilua kuin löysempääkin treenaamista. Liikunnan suhteen mies menee usein elämykset edellä.

Ensimmäinen sana, joka Jungnerille tulee mieleen ruokailutottumuksistaan, on epäsäännöllinen. Hän kertoo syövänsä silloin kun on nälkäinen, ja näin ollen aamiainen ja lounas saattavat joskus jäädä väliin. Suurimpia houkutuksia Jungnerille ovat suolapähkinät, limonadit, suklaa ja jäätelö.

Jungnerin ensimmäinen elämäntapamuutokseen liittyvä tavoite on ymmärtää, mitä hänen olisi terveytensä kannalta hyvä tehdä ja mitä ei. Toinen tavoite on löytää rutiineja sekä maistuvia ja soljuvia tapoja nauttia hyvästä ruoasta.

Jungner sanoo kotijoukkojensa olevan innoissaan siitä, että hän on mukana Olet mitä syöt -ohjelmassa.

– He ovat sitä mieltä, että minun olisi pitänyt tehdä tämä jo kauan aikaa sitten. Taisi avopuolisoni todetakin, että hän on nyt hiukan mustasukkainen, koska hän on sanonut näistä samoista asioista pitkään, mutta sitten kun Pippa Laukka sanoo, niin sitten minä vasta uskon, hän paljastaa.