Laura Haimila kohteli itseään ankarasti ja söi liian vähän – näin Olet mitä syöt -ohjelma muutti häntä

Haimila kuitenkin asennoitui ohjelmaan tietoisesti niin, ettei aikonut ahdistua tai hävetä mitään. Kyseessä on kuitenkin formaatti, jossa on tarkoitus auttaa osallistujaa kohti terveempää elämää.

– Mulla on tosi hyvä itsetunto monissa asioissa. On kuitenkin kohtia, etten osaa puhua kovinkaan kauniisti itselleni. Sitä yritän harjoitella, ja sitä aloittelimmekin ohjelmassa.

Nyt elämässäni on vaihe, että on kiva vain olla. Kaikki irrallisuus voi olla extra herkkua silloin tällöin.