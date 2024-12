Olet mitä syöt -ohjelmasta tuttu Pippa Laukka jakoi Instagramissa muistoja edesmenneestä lukiokaveristaan.

Urheilulääkäri ja Olet mitä syöt -ohjelmasta tuttu Pippa Laukka, 54, kirjoitti 1. joulukuuta Instagramissa edesmenneestä lukiokaveristaan.

– Tänään ajatukset veivät takaisin nuoruuteen ja erään lukiokaverin liian varhaiseen, tapaturmaiseen poismenoon. Hänen syntymäpäivänsä herätti muistoja ajasta, jolloin elimme huolettomina ja luotimme tulevaisuuteen. Kun menetys kohtasi yhteisön, emme silloin tienneet tukipalveluista tai terapiasta, mutta silti jotenkin selvisimme, jokainen omalla tavallaan. Vaikka elämä on kuljettanut yhteisöä eri poluille, tuo murheellinen tapahtuma ja jaettu kokemus yhdistävät edelleen, Laukka kirjoitti.

Laukka kertoi huomanneensa kauniiden, mutta kipeiden muistojen nousevan nyt pintaan.

– Muistelen häntä, kaunista nuorta ihmistä, jonka elämä jäi liian lyhyeksi. Hän oli se kaikkien kaveri, reilu, hauska ja kokoava voima, Laukka muisteli.

Hän kirjoitti, ettei toivo osanottoja, eikä sääliä.

– Tunnen myötätuntoa hänen perheenjäsentensä valtavaa menetystä kohtaan, joka seuraa heitä joka päivä ja jonka kanssa on elettävä, vaikka tapaturmasta on 33 vuotta. Se on ihmiselämässä pitkä aika, mutta maailmankaikkeudessa silmänräpäys. Haluan myös muistuttaa, miten arvokasta jokainen päivä on. Otetaan ilo irti pienistä hetkistä ja eletään täysillä, kuten hän teki – juuri tässä ja nyt, Laukka päätti kirjotuksensa.