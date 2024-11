Liikakilot tuhosivat Niina Kuhdan terveyden – teki rohkean päätöksen: "Elämänlaatuni oli romahtanut"

Niina Kuhta on kärsinyt liikakilojen tuomista terveysongelmista jo pidempään. Selkävaivat ovat välillä niin pahat, että kilometrin kävely tuntuu joinakin päivinä ylivoimaiselta.

Kuhta on päätynyt ratkaisuun, jota hän on pohtinut vuosikaudet. Hän menee joulukuussa lihavuusleikkaukseen.

– Arki on niin erilaista kuin tällaisissa ohjelmissa, jossa vain laihdutetaan. Arjessa tulee huolia ja murheita ja lohtusyömistä, Kuhta kertoo.

– Liikalihavuus on jonkinlainen sairaus. En pysty täysin itse kontrolloimaan syömistäni enkä saa sitä kuriin. En edes syö kovin epäterveellisesti, mutta syön liikaa ja liian isoja annoksia.

Leikkaus jännittää

– Olen tullut siihen tulokseen, että nyt kun näiden asioiden kanssa on 20 vuotta tämän kanssa jojotellut, niin yhtäkkiä eräänä iltana vain napsahti päässä ja päätin, että nyt menen tähän leikkaukseen.

– Tämä on minulle paras juttu, koska ikää tulee lisää ja haluan päästä takaisin terveelliseen elämään. Olen taistellut myös lapsettomuuden kanssa ja tämä olisi saattanut olla siihen pelastus kymmenen vuotta sitten, Kuhta sanoo.

– Elämänlaatuni on romahtanut viimeisinä vuosina, sillä en ole pystynyt elämään ihan normaalia arkea ja kaikki asiat ovat tuntuneet vaikeammilta. Paras mittari on mielestäni se, että itsellä on hyvä olo itsestä. Jos ei ole, niin silloin pitää miettiä, voiko itselle tehdä jotain.