Älä hyppää kuskin paikalle ylensyöneenä – näin vältät rattiin nukahtamisen jouluna

Vastaus: Rattiin nukahtaminen on torjuttavissa kuljettajan vastuuntunnolla ja matkustajien tarkkaavaisuudella.

Runsas syöminen on olennainen osa suomalaista joulunviettoa. Kun pari kolme päivää on mättänyt hyvällä sykkeellä jouluherkkuja ja mahdollisesti vielä valvonut normaalia enemmän, alkaa paluumatkan aikana herkästi väsyttää.

Kuljettajan tulisi ennakoida tilanne ja pyrkiä lepäämään riittävästi ennen paluumatkalle lähtöä. Jos tästä huolimatta alkaa väsyttää, on tärkeää, että kuljettaja tunnistaisi väsymyksensä ja olisi valmis sen myös myöntämään.

Matkustajien tulisi omalta osaltaan seurata kuljettajan olemusta ja tarvittaessa kehottaa vaihtamaan kuljettajaa tai pitämään tauko, jos kuljettaja ei näitä oma-aloitteisesti ymmärrä ehdottaa. Ongelmana on usein juuri se, ettei kuljettaja itse uskalla tunnustaa väsymystään.

Näin tunnistat kuljettajan väsymyksen

Haukottelu on ensimmäinen väsymyksen merkki. Kuljettajan tulisi pitää tauko mahdollisimman pian sen jälkeen, kun hän alkaa haukotella.

Pimeällä ajettaessa väsynyt kuljettaja unohtaa helposti kaukovalot päälle, vaikka on vastaantulevaa liikennettä tai katuvaloja. Tällöin vastaantulevien autojen kuljettajat häikäistyvät ja huomauttavat asiasta kohteliaasti, kaukovaloja vilkuttamalla.

Väsyneenä suoran ajolinjan säilyttäminen on vaikeaa. Auto vaeltelee kaistan reunalta toiselle ja kuljettajan korjaavat ohjausliikkeet ovat tyypillisesti nopeita ja kulmikkaita, mikä tekee etenemisestä epävarmaa ja huojuvaa.

Väsymystä voi myös torjua

Ajorupeamat on syytä suunnitella järkevästi eli myös matka kohteeseen tulisi ottaa loman kannalta. Paras tapa torjua väsymystä, on nukkua riittävästi ennen ajoon lähtöä. Tukevan ja rasvaisen aterian syöntiä tulisi välttää ennen ajoon lähtöä ja kesken matkan. Joulupöydän herkkujen ääressä tämä on hyvä pitää mielessä.