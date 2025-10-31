Halloween-viikonloppuna moni leikittelee henkimaailman ajatuksella, mutta Mika Nikkilälle se ei ole leikkiä.

Mika Nikkilä on tutkinut yli 400 selittämätöntä tapausta eri puolilla Suomea ja on vakuuttunut, että kuoleman rajan takana on jotakin. Skeptisyys ei kuitenkaan haittaa häntä – päinvastoin.

Kun aavemetsästäjä ja kirjaiilija Mika Nikkilä aloitti henkimaailman tutkimukset vuonna 2014, hän ei ollut koskaan kokenut mitään yliluonnollista. Kaikki muuttui, kun hän meni tutkimaan vanhaa kartanoa Valkeakoskella.

– Minut työnnettiin rappusista lattialle naamalleni. Varmaan jokainen järkevä ihminen olisi siinä vaiheessa lopettanut koko toiminnan heti alkuunsa, mutta meillä se mielenkiinto lähti siitä vain nousemaan, Nikkilä kertoo.

Tapaus oli alku matkalle, joka on vienyt hänet ja veljnesä Markus Nikkilän kymmeniin kartanoihin, autiotaloihin ja vanhoihin tehdaskiinteistöihin eri puolilla maata.

Nikkilä arvioi tutkineensa jo yli 400 kohdetta. Uutuuskirjassaan Kuolleiden jäljillä (Atena, 2025) hän esittelee sellaisia paikkoja sekä tapauksia, joissa ihmiset kertovat nähneensä ja kuulleensa maalaisjärjellä selittämättömiä asioita.

– Sanon suoraan, etten usko henkimaailmaan. Tiedän, että se on olemassa, hän toteaa rauhallisesti Viiden jälkeen -ohjelmassa.

"Ovi, ovi", kuiskasi ääni

Nikkilän mukaan oudot ilmiöt eivät tapahdu vain televisiosarjoissa. Hän kertoo tapauksista, joissa tavarat liikkuivat itsestään tai kuullaan selkeitä ääniä ilman näkyvää selitystä.