Heikki Kulju on nähnyt ufon neljä kertaa ja se on vasta alkua – joka neljäs suomalainen uskoo vierailuihin ulkoavaruudesta

Suomessa tehdään viikoittain useita ufohavaintoja. Ne päätyvät ufotutkija Heikki Kuljun syyniin. Myös rapakon takaa kuuluu kummia.

Heikki Kulju, 75, avaa videoyhteyden kotoaan Lapualta. Kulju on muun toimensa ohella Suomen ufotutkijoiden yhdistyksen puheenjohtaja ja siitä tässä videopuhelussa on kyse.

MTV Uutiset otti yhteyden Kuljuun kysyäkseen, mitä Suomen ufohavainnoista juuri nyt kannattaa tietää. Hän, jos joku sen osaa kertoa.

Keskustelu ei pysynyt vain kotimaan ilmatilassa, kuten tämä juttu hämmästyttävällä tavalla osoittaa. Aloitetaan kuitenkin Suomesta.

Heikki Kulju sanoo itse kohdanneensa ufon neljä kertaa. Artikkelin videoilla hän kertoo hämmentävistä havainnoistaan.

Ufohavaintoja joka viikko

Ufohavaintoja tulee vuonna 1973 perustetun Suomen ufotutkijoiden Fufora-verkkosivuille viikoittain.

Yhteensä niitä on kertynyt perjantaihin 14. helmikuuta 2025 mennessä 2 657 kappaletta. Lisäksi havaintoja on vuosikymmenten varrella tullut kirjallisena noin 3 000 kappaletta.

– Syksystä lähtien meillä on ollut pikkaisen ruuhkaakin. Pitäisi saada lisää ufotutkijoita, Kulju sanoo naurahtaen.

Viime viikolla pidetyssä kokouksessa tutkijarinkiin nuijittiin yksi uusi ufotutkija. Kulju on mielissään siitä, että uusi tutkija on valokuvausalan asiantuntija.

– Me saamme aika paljon epämääräisiä kuvia. On linssiheijastuksia ja muuta. Tietysti siellä saattaa olla, ja varmaan onkin, ihan oikeita avaruusaluksia.

Eniten havaintoja tehdään väkirikkaassa Etelä-Suomessa. Erityisenä toisena havaintopesäkkeenä Kulju nostaa Oulun alueen ympäryskuntineen.

– Emme ole keksineet selitystä, miksi Oulun alueella on aika paljon havaintoja.

Näin ufotutkijan työ etenee: Kansalainen tekee ufohavainnon ja kirjaa sen ufotutkijoiden Fufora-sivun järjestelmään. Havaintolomake on yksityiskohtainen. Mukaan voi liittää kuvia ja videoita. Havainnonantaja jättää lomakkeeseen yhteystietonsa, jotka näkyvät vain ufotutkijoille. Näin he voivat soittaa havaitsijoilta lisätietoja ja arvioida heidän luotettavuuttaan. Havainto menee ensin puheenjohtaja Heikki Kuljun käsittelyyn. Kulju tarkastaa havainnon ja päättää tutkitaanko sitä tarkemmin. Usein Kulju tekee omat päätelmänsä ja kirjaa selityksen esimerkiksi epäillystä linssiheijastuksesta. Jos havaintoa on syytä tutkia tarkemmin, saattaa Kulju lähettää sen eteenpäin paikallisille ufotutkijoille. Ufotutkijoita on eri puolilla Suomea noin 50, joista Kuljun mukaan aktiivisia on parisen kymmentä. Järisyttävimpien tapausten perässä lähdetään havaintopaikalle tekemään haastatteluja. Niin tapahtuu muutaman kerran vuodessa. Kun havainto on tutkittu, antaa tutkija sille luokituksen. Neliportaisen luokituksen ylin luokka tarkoittaa tunnistamatonta ilmiötä, jota voidaan nimittää ufoksi.

TV:stä tuttu ufotutkija

Heikki Kulju on seurannut ufoilmiöitä 15-vuotiaasta alkaen.

– Kyllähän siihen muodostuu aika hyvä käsitys siitä, mikä on epänormaalimpi, eli ei luonnollisesti selitettävissä oleva ilmiö.

Kulju saattaa olla tämän jutun lukijalle tuttu tv:stä. Kuljun ja muiden Suomen ufotutkijoiden tutkimuksia seuraava dokumentti Ufotutkijat julkaistiin Ylellä vuonna 2022.

Dokumenttisarja poiki Suomen ufotutkijoille tukun havaintoja vuosikymmenten varrelta. Uusia havaintoja kirjataan myös aina, kun Kulju esiintyy esimerkiksi Youtubessa julkaistavissa podcast-jaksoissa.

Tuorein keskusteluohjelma julkaistiin viime viikolla. Kulju oli vieraana Väärinajattelija-podcastissa ja kertoi muun muassa planeettojen järjestystä ylläpitävästä galaktisesta federaatiosta. Esitys ei ollut helppo eikä Kulju ole siihen täysin tyytyväinen.

1:27 Heikki Kuljun toisessa ufohavainnossa taivaalla näkyi hämmentävä valokolmi: "Täytyy myöntää, että säikähdin".

Rovaniemen kiekko vuonna 1971

Viime aikoina Suomessa ei ole Kuljun mukaan tullut ilmi järisyttäviä uusia ufotapauksia. Historiassa niitä kyllä riittää.

Kulju ottaa esiin tapauksen numero 91. Se on hänen tutkimansa havainto ja se kuuluu lyhykäisyydessään näin:

Rovaniemen Pikku Olkkavaarassa ilmavoimien tukikohdassa vartiotehtävällä ollut varusmies näki puolenyön aikaan erikoisen valoilmiön, jonkinlaisen kiekon. Hän ampui peloissaan kaksi laukausta sitä kohti.

Varusmies raportoi asiasta eteenpäin. Hänen kertomansa kirjattiin dokumentteihin, jotka on liitetty ufotutkijoiden havaintotietokantaan.

Kuljun kertoman mukaan nämä neljä asiakirjaa osaltaan todistavat, että kyseessä on yksi Suomen merkittävimmistä ja todistusvoimaisimmista ufohavainnoista.

Dronet lentokentällä äitienpäivänä 2018

Ufohavaintojen nouseminen uutisiin on harvinaista.

– Täytyy olla jotakin todella spesiaalia. Vuosien mittaan lehdissä on joitain tapauksia ollut esillä, mutta kyllä se kynnys näyttää olevan aika iso, Kulju sanoo.

Yleensä niin käy, kun ollaan tekemisissä lentokoneiden kanssa. Näin tapahtui äitienpäivänä vuonna 2018, kun Helsinki-Vantaan lentoaseman lentoliikenne jouduttiin keskeyttämään liian likellä lennätetyn dronen takia.

Tapaus oli esillä Ylen Ufotutkijat-dokumentissa, jossa haastateltiin havainnon tehnyttä miestä nimettömänä.

– Iltapäivälehdessä oli seuraavana päivänä, että siellä oli ollut drone. Se ei sataprosenttisesti ollut mikään drone. Tämä henkilö sanoi, että hän itse lennättää droneja ja tietää kyllä, mikä on drone, Kulju kertaa.

Tapauksesta todella kirjoitettiin muun muassa Ilta-Sanomissa. Jutussa kerrotaan lennonjohdon ilmoittaneen kielletylle alueelle tunkeutuneista miehittämättömistä lennokeista poliisille. Ufoista ei sanota sanallakaan.

– Kyllähän tässäkin tapauksessa jonkinnäköinen vaaramomentti tavallaan oli. En kyllä usko, että nämä alukset… tässä tapauksessa oli ihan varmasti kyse E.T.-aluksesta, se ei ollut mikään muu. Niin kyllä ne osaavat varoa lentokoneita.

2:29 Kolmatta ufohavaintoaan Heikki Kulju todisti vaimonsa kanssa: "Se ei ollut lentokone eikä ilmapallo".

Amerikan itärannikon dronet

Jos ei ole Suomessa viime aikoina sensaatiomaisia ufohavaintoja tehty, niin maailmalla kylläkin.

– Se iso juttu on ollut tuolla USA:ssa, nämä niin sanotut dronet.

Kulju puhuu varsinkin Yhdysvaltain itärannikolla New Jerseyn osavaltiossa tehdyistä lennokkihavainnoista, jotka ovat jatkuneet viime marraskuusta tämän vuoden puolelle.

Havainnot eivät ole jääneet vain ufoasialle vihkiytyneiden verkkokeskustelijoiden haaviin, vaan ilmiö on vilissyt uutismedian otsikoissa aina New York Timesia myöten.

Valtavasta määrästä lennokkeja noin 30 prosenttia ei ollut niin sanotusti maanpäällisiä droneja, Kulju sanoo.

– Ne lensivät valtavilla nopeuksilla, pysähtyivät kuin seinään. Tekivät 90 asteen kulmien käännöksiä, ja muuta vastaavaa, mikä ei ole meidän teknologiallamme mahdollista. Se on se merkillinen juttu siinä.

Kuljun mukaan havainnoista on helpompi puhua droneina kuin nimellä ufo.

– Se rauhoittaa yleisöä.

Uuden kierrepallon amerikkalaiseen ufokeskusteluun ovat tuoneet viimeaikaiset kuulemiset Yhdysvaltain kongressissa sekä tuore presidentti Donald Trump.

Trump on lupaillut painostavansa Pentagonia julkaisemaan lisää ufomateriaalia jo julkaistujen satojen havaintojen lisäksi. Todistusaineistoa kuulemma piisaa.

Miksi havainnot keskittyvät harvoille alueille?

Netistä löytyy maailmankartta, jossa on kirjattu ufohavainnot ympäri maailman. Punaisten pisteiden määrä korostuu kahdessa paikassa, Yhdysvalloissa ja Britanniassa.

Mikä tätä selittää?

Kuljun mielestä yksi selitys on se, että niissä maissa ufoasiat ovat olleet enemmän pinnalla. Siellä toimii useita asiaan liittyviä organisaatioita, joille havainnoista ilmoitetaan ja joissa niitä kirjataan aktiivisesti.

– Olen sataprosenttisen varma, että näitä ilmiöitä on joka paikassa. En ole tavannut sellaista maata, jossa ei olisi ollut ufoilmiöitä.

Kuljun mielestä Suomessakin tulee kirjatuksi vain jäävuoren huippu kaikista ufohavainnoista. Hän uskoo, ettei monikaan tiedä, mihin havainnoista pitäisi ilmoittaa.

Muut sivilisaatiot tarkkailevat meitä

Haastattelu on kestänyt nyt vajaan tunnin ja voisi alkaa lopetella. Ehkä yksi kysymys vielä. Ennen kuin toimittaja ehtii sitä kysyä, jatkaa Kulju puheenvuoroaan.

Puolen tunnin monologin aikana toimittaja kuulee toinen toistaan hämmästyttävämpiä asioita. Kuljun kertomuksissa vilisee yksityiskohtia.

Osa asioista on sellaisia, joista Kulju kieltää kertomasta julkisuuteen, mutta osasta hän on pitänyt luentojakin.

Kulju kertoo muista sivilisaatioista, joita muilla planeetoilla on pilvin pimein. Meidän aurinkokunnassammekin on eräs kuu, jolla on kehittymässä lupaava sivilisaatio. Sinne on ehdottoman jyrkkä kielto mennä, Kulju kertoo.

Osa sivilisaatioista asuu maanpinnan alla. He säilyvät luonnonkatastrofeilta, joiden kanssa me täällä Maassa kärvistelemme jatkuvasti.

Kulju on myös vakuuttunut, että muut sivilisaatiot tarkkailevat Maan asukkeja. Useita eri rotujen aluksia on Maan lähettyvillä valmiudessa.

– Meillä on paljon asioita, joita me emme ymmärrä. Eikä mikään ihme. Olemme totaalinen lapsisivilisaatio. Meidän tiedemiehemme ovat lapsen tasolla, jos ollaan ihan rehellisiä.

2:10 Heikki Kuljun neljäs ufohavainto tapahtui kesken dokumenttikuvausten: "He kävivät näyttäytymässä".

"He kyllä tietävät"

Kulju sanoo, että näistä asioista kyllä tiedetään Maan päälläkin esimerkiksi CIA:n ja Nasan huippuyksiköissä.

Kyse on enää oikeastaan vain siitä, milloin amerikkalaiset myöntävät, mitä he näistä asioista tietävät. Kuljun mukaan pelko on, että kiinalaiset voivat tehdä se aiemmin, puhumattakaan venäläisistä.

Kulju jatkaa. Hän sanoo uskovansa, että Suomenkin puolustusvoimissa tiedetään "mitä on meneillään".

Aluksi hän ei näin ajatellut, mutta nyt hän on tullut siihen tulokseen. Sotilasliitto Naton jäsenyys on vahvistanut Kuljun oletusta, että Suomen armeijan yläpäässä on jonkinlainen porukka, joka tietää.

– Ihmettelisin, jos heille ei olisi annettu minkäänlaista briiffausta.

Kulju sanoo ymmärtävänsä, että ihan kaikkea hänen kertomaansa ei MTV Uutisten lukija kerralla niele. Perusasiat voisi hänen mukaansa kuitenkin selvittä helpostikin.

– Kyllä näistä E.T.-asioista löytyy valtavasti tietoa. Moni ajattelee, että ne kaikki on humpuukia. Osa tietysti onkin, totta kai.

Ufoihin uskovien määrä kasvaa

Sen Kulju on havainnut, että skeptikkojen määrä on viime vuosina pudonnut, eli että yhä useampi uskoo ufoilmiöiden olevan todellisia. Hän on oikeassa.

Tuoreimmassa vuoden 2024 Tiedebarometrissa vastaajia pyydettiin ottamaan kantaa väitteeseen: "Vaikka ufohavaintoja ei ole tieteellisesti todistettu, vierailuja ulkoavaruudesta maahan on tapahtunut."

Vastaajista 26 prosenttia oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä väittämän kanssa. Heistä seitsemän prosenttia oli täysin samaa mieltä. Jokseenkin tai täysin eri mieltä puolestaan oli 42 prosenttia vastaajista.

Toisin sanoen yli neljäsosa suomalaisista uskoo ulkoavaruuden "olentojen" käyneen Maassa. Luku on kasvussa, kuten on esimerkiksi Ruotsissakin.

Muita vahvemmin ufohavaintoihin luottivat perussuomalaisten kannattajat (44 prosenttia) sekä Pohjois- ja Itä-Suomessa asuvat (32 prosenttia).

Havaintoja ja salaliittoteorioita

Uskontotieteen yliopistonlehtori Tiina Mahlamäki on viime vuosina erikoistunut esoteerisuuteen sekä okkultismiin ja tutkinut Suomen ufouskomuksia.

Ufokertomuksiin liittyy Mahlamäen mukaan paljon stigmatisointia. Lentävän lautasen lenkillä nähnyttä pidetään helposti hölmöläisenä.

Sillä on väliä, miten ufot ja niihin uskomisen määrittelee.

– Aika moni meistä näkee jotain outoa tai kummallista taivaalla, jotain, mitä ei voi juuri sillä hetkellä selittää. Toisessa päässä skaalaa ovat ihmiset, jotka kertovat olevansa melkein päivittäin yhteydessä ulkoavaruuden asukkaisiin tai ovat joutuneet niiden abduktoimaksi eli sieppaamaksi.

Ufoihin on pitkään liittynyt paljon salaliittoteorioita, joissa suuressa roolissa ovat olleet asioita salailevat hallitukset ja muut tahot, kuten Kuljunkin mainitsemat Nasa ja CIA. Mahlamäen mukaan yhteen salaliittoteoriaan uskova henkilö uskoo helpommin toiseenkin salaliittoteoriaan.

Ovatko ufot oikea uutisaihe?

Suuri muutos on tapahtunut viime vuosina Yhdysvalloissa käydyn ufokeskustelun kautta. Enää kyse ei ole vain kansankertomuksista, vaan nyt myös teknisten ammatti-ihmisten paljastuksista. Ne jättävät Mahlamäen mukaan maallikon hämmentyneeksi.

– Korkealla ilmavoimissa olleet henkilöt ovat kertoneet, että jotain tällaista onkin tapahtunut. Se on herättänyt hirveästi hämmästystä, että mistä tässä nyt on kyse.

Toimittaja pohtii, aletaanko pian Suomessakin puhua ufoista todellisena asiana, kuten Yhdysvalloissa. Tuleeko ufoista meillä oikea uutisaihe luotettavissa tiedotusvälineissä?

Mahlamäki sanoo ihmettelevänsä, miksei se jo ole sitä. Miksi Suomen media vaikenee, hän sanoo naurahtaen.

– Ufot ovat aiheena hämmentävä. Niistä on pääsääntöisesti kirjoitettu naureskellen ja vähän ylimielisesti. Ja nyt ollaan sellaisessa tilanteessa, että ihmetellään, että mistä on kyse ja miten näihin pitäisi suhtautua.