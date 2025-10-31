Suomessa vietetään tänä viikonloppuna pyhäinpäivää, mutta sen oheen ujuttautuu yhä useammassa perheessä Halloween. MTV Uutiset vieraili kauhupihalla Helsingin Tapanilassa, jossa Halloween on otettu ihan tosissaan.
Helsinkiläinen Markku Alanen on koristellut pihansa niin karmeaksi, että illan pimeässä sen ohittaminen voi nostaa sykettä.
Pihassa huojuu muun muassa viikatemiehiä, aaveita ja veriroiskeisia zombeja.
Alanen on sisustanut pihansa amerikkalaisen Halloweenin hengessä jo vuosia, eikä hän ole alueen ainoa.
Tapanilan puutaloidyllin asukkaiden oma Halloween-perinne, Karmiva Terveystie, on houkutellut monet muutkin kehittelemään alueelle toinen toistaan näyttävämpiä kauhukoristeita.
Myös monet tapahtumaan saapuneet ovat pukeutuneet näyttäviin Halloween-asuihin.
