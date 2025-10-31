Halloween-viikonlopusta on tulossa sateinen, mutta verrattain lämmin.
Perjantaina Suomen ylle asettuu laaja sadealue, joka liikkuu hyvin hitaasti kohti itää. MTV Uutisten meteorologi Liisa Rintaniemi kehottaakin keppostelijoita pukeutumaan vedenpitäviin vaatteisiin.
– Maan keskiosassa tuntuu, että on vuorokauden kestoinen sade meneillään. Vähän jotain muutakin kuin mustaa kaapua saattaa joutua laittamaan päälle.
Pyhäinpäivä tarjoilee hieman kuivempaa ja ajoittain jopa poutaista keliä. Lauantai on kauttaaltaan heikkotuulinen ja etelässä lämpötila nousee seitsemään asteeseen.
– Hyvin pysähtynyt tunnelma on tässä marraskuun ensimmäisessä päivässä. Sää on selvästi katsonut kalenteria, Rintaniemi toteaa.
Yöt pysyvät läpi viikonlopun selkeästi plussan puolella ja sunnuntaina jopa 10 asteen raja menee rikki Varsinais-Suomen alueella. Myös ensi viikko käynnistyy käsillä olevaan vuodenaikaan nähden lämpimissä merkeissä.
– Etelä- ja Keski-Euroopan lämmintä ilmaa pääsee nousemaan meille. Yli 10 astettakin saattaa olla tiedossa.
Rintaniemi huomauttaa, että kyseinen lämpeneminen ei kuitenkaan koske Pohjois-Suomea.