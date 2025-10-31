Ruotsissa on herännyt viranomaishuoli tulevan viikonlopun lieveilmiöistä.
Ruotsin poliisi on esittänyt julkisen huolensa Halloween-rekvisiitasta, jotka voivat näyttää oikeilta aseilta.
Poliisi saa Ruotsissa joka vuosi Halloweenin tienoilla turhia hälytyksiä aseistetuista henkilöistä. Vääriä hälytyksiä aiheuttavat esineet paljastuvat oikeita aseita muistuttaviksi leluiksi, mutta tilanteista on poliisin mukaan leikki kaukana.
– Kun saamme hälytyksen aseistautuneesta henkilöstä, meidän on toimittava kuin tilanne olisi todellinen. Lelut, jotka näyttävät oikeilta aseilta, voivat aiheuttaa erittäin vaarallisia tilanteita sekä kantajalle että muille, varoittaa Uppsalassa työskentelevä poliisi tiedotteessa.
Poliisin vinkit turvalliseen Halloween-juhlintaan
- Vältä leikkiaserekvisiittaa ja muita esineitä, jotka voivat näyttää oikeilta aseilta
- Huolehdi näkyvyydestä – pimeät ympäristöt ja mustat naamiot voivat lisätä turvattomuuden tunnetta
- Pidä silmällä, missä nuoret liikkuvat, erityisesti ilta-aikaan
- Keskustele alkoholista ja vastuusta, ja tarjoa tukea, jos jokin menee pieleen
- Osoita kunnioitusta naapureita ja ohikulkijoita kohtaan – pelottelu ja vahingonteko voivat johtaa seurauksiin