Vältä leikkiaserekvisiittaa ja muita esineitä, jotka voivat näyttää oikeilta aseilta

Huolehdi näkyvyydestä – pimeät ympäristöt ja mustat naamiot voivat lisätä turvattomuuden tunnetta

Pidä silmällä, missä nuoret liikkuvat, erityisesti ilta-aikaan

Keskustele alkoholista ja vastuusta, ja tarjoa tukea, jos jokin menee pieleen