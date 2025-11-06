Hus-yhtymä aloittaa opioidikorvaushoidon tarjoamisen uutena hoitomuotona nuorille. Tavoitteena on ehkäistä huumekuolemia ja syrjäytymistä.
Husin nuorisopsykiatriassa käyttöön otettava uusi hoito perustuu kansalliseen suositukseen, joka on laadittu yhteistyössä yliopistosairaaloiden asiantuntijoiden kanssa. Sen taustalla on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuonna 2023 laatimat suositukset huumekuolemien ehkäisystä.
Korvaushoito tarkoittaa opioidiriippuvuuden hoitoa korvauslääkityksellä, joka yhdistetään keskustelutukeen ja verkostotyöhön. Alaikäisille hoitoa on Suomessa ollut toistaiseksi vähän.
Hoidon tavoitteena on ehkäistä huumekuolemia, syrjäytymistä ja muita vakavia seurauksia sekä tukea nuorten elämänhallintaa. Korvaushoidolla pyritään myös vähentämään laittomien opioidien käyttöä ja riskikäyttäytymistä.
Tilastokeskuksen viime vuonna lähes joka viides 15–24-vuotiaana kuollut suomalainen kuoli huumeisiin.