Aamu Milonoff muistaa mysteeritrillerin kuvauksista Utö-saaren äärimmäiset sääolosuhteet ja käärmeet –saa neuvoja näyttelijävanhemmiltaan aina, kun kysyy

Näyttelijä Aamu Milonoff, 23, muistaa Utö-sarjan kuvauksista erityisesti kuvauslokaation, joka siis on oikeasti Paraisten kaupunkiin kuuluva Utön saari. Matka Suomen eteläisimpään asuttuun saareen Pärnäsistä kestää lautalla noin 4–5 tuntia sääolosuhteista ja välipysähdyksistä riippuen. Monelle Utö tuli tutuksi, kun autolautta Estonia upposi sen lähistöllä vuonna 1994.

Saarta Milonoff kuvailee uskomattomaksi. Sarjan näyttelijät asuivat meren keskellä kuvauksien ajan.

– Pääsi viettämään monta viikkoa luonnon keskellä: loputtomat kalliot, tuuli ja meri. Siellä oli paljon lintubongareita ja valtavia määriä muuttolintuja, koska kuvasimme keväällä. Näin muun muassa taivaanvuohi-nimisen linnun. Sääolot olivat uskomattomat, Milonoff kertoi MTV Uutisille sarjan mediatilaisuudessa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Yhtenä päivänä saarelle laskeutui massiivinen sumu, eikä näkyvyys ollut kovin montaa metriä.

– Kun ei ole tottunut olemaan saaristossa, niin se oli todella hienoa, mutta myös pelottavaa. Siellä tuuli kovaa ja näkyvyys oli huono. Puolessa tunnissa sumu saattoi olla jo kadonnut. Sääolosuhteet tuntuivat lipuvan saaren ohi.

Milonoffin tietojen mukaan lääkärihelikopteri ei lennä Utöhön, vaan armeijan ensiapuhelikopteri, koska tavallisella helikopterilla matka kestäisi liian pitkään, koska saari on niin kaukana.

– Kyllä se kävi mielessä, että mitä jos jotain sattuisi. Mutta se on kiinnostavaa, että ihmiset asuvat siellä, ja itse on niin tottunut siihen, että kaikki palvelut ovat niin lähellä.

Saari kuhisee käärmeitä

Utö-sarja on kahdeksanosainen mysteeritrilleri, jossa saaren asukkaat kohtaavat oudon ilmiön: yhteydet ulkomaailmaan katkeavat ja saarelaiset tajuavat olevansa täysin eristyksissä. Sarja alkaa Ruutu-suoratoistopalvelussa 18. tammikuuta.

Milonoff esittää sarjassa Sandraa, joka on asunut isänsä kanssa saarella 10 vuotta. Sandran äiti on kuollut, ja Sandra on muuttanut tämän myötä isänsä kanssa saarella ja perustanut hotellin.

Sandra on parikymppinen nainen, joka on päässyt juuri opiskelemaan lääketieteelliseen ja on lähtemässä todella innokkaasti saarelta pois.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Hänellä on olo, että maailma tapahtuu jossain muualla ja saaresta pitäisi päästä pois. Siellä asuu aika vähän porukkaa, ja varsinkaan Sandran ikäisiä. Sarjan maailmassa on kaksi Sandran ikäistä ihmistä.

Sarjassa Sandran poikaystävää näyttelee Noa Lange, joka asui Milonoffin kanssa samassa asunnossa Utössä kuvausten ajan. Saari kuhisee kyy- ja rantakäärmeitä, joista yksi yritti Milonoffin ja Langen asumukseen sisään.

– Kävelimme asuntoon ja avasimme takaoven, jossa luki isolla, ettei ovea saa pitää auki, koska käärmeet saattavat tulla sisään. Oven takana käärme nosti päätään, ja oli tulossa sisään. Kumisaappaat täytyi olla koko ajan jalassa ulkona, koska käärmeitä saattoi olla rantakivien välissä varsinkin keväällä, kun ne lämmittelevät auringossa.

Utön asukkaat tutustuttivat saareen ja lainasivat sukkapuikkoja

Vaihtelevat olosuhteet vaikuttivat Milonoffin olemiseen saarella.

– Puhuimme ennen tekemistä Teppo-ohjaajan (Airaksinen) kanssa, että siellä tulee todella kovaa ja on kylmä. Ääriolosuhteet vallitsevat. Se vaikutti olemiseen aika paljon, ja olin väsynyt kaiken ulkoilun jälkeen. Oli kivaa, että asuimme siellä, ja pääsi tunnelmaan, koska olimme lähes koko ajan ulkona. Kävimme myös kylmävesiuimassa.

– Lisäksi paikalliset olivat ihania ja toivottivat tervetulleeksi. Kävin yhtenä päivänä kaupassa ja kysyin sukkapuikkoja ja lankoja, että voisin neuloa. Ei ollut, mutta yksi paikallinen tarjosi omiaan. Sain kuulla kaikkia tarinoita, ja yksi ihana paikallinen vei minua vapaapäivänäni ympäri saarta, Milonoff kertoi.

Erityisen haastavaksi Milonoffille muodostui se, että sarjan lopussa tapahtuu rajuja asioita. Hänen tuli ratkaista, miten ääriolosuhteet vaikuttavat juuri hänen roolihahmoonsa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Miten se olisi itselle uskottavaa, vaikka tarina menee todella pitkälle ja jännäksi? Mietin miten tuollaiset ääriolosuhteet vaikuttavat ihmiseen, kun sitä ei voi kukaan oikein ennustaa.

Tärkeintä Milonoffin mielestä sarjan jännitteen luomisen kannalta on, että elää hahmonsa todellisuudessa.

– Tekee vain niitä tilanteita, kohtauksia ja draamaa, mikä siinä tapahtuu. Kauhuleffoissa mennään joitain juttuja kohti vain jännittämättä, jolloin katsojaa jännittää.

Milonoff on näyttelijäpariskunta Vilma Melasniemen ja Juho Milonoffin tytär.

– En tiedä, olenko saanut yhtä tiettyä neuvoa elämään tai työhön, mutta he tukevat minua kaikessa, mikä on tosi kivaa. Ehkä saan ohjeita vähän kaikkeen, jos kysyn. Ovat he kyllä sanoneet, että älä lähde näyttelijäksi, Milonoff naurahti.

Milonoffin on voinut nähdä muun muassa vuoden 2022 elokuvassa Tytöt tytöt tytöt. Milonoff oli ehdolla pääroolistaan Jussi-palkinnon saajaksi.