Tuntien paluumatka Utö-saaren kuvauksista muodostui Amos Brotherukselle haastavaksi vastataudin takia: "Minulla on epäilys, mistä se tuli"

– Liitän Karrin roolin vahvasti paikan ja pitkän siirtymän Utön saarelle. Siinä tuli heti selväksi, että nyt siirrymme johonkin toiseen maailmaan. Karrilla on aina kumisaappaat jalassa ja hiukseni suoristettiin, niin ne pari pientä juttua sai tuntemaan, että nyt olen Karri, Brotherus kertoi MTV Uutisille sarjan mediatilaisuudessa.

Karri on nuori ja reipas miehenalku, joka on asunut Utön saarella koko ikänsä ja tulee hyvin juttuun muiden saarelaisten kanssa. Karrissa on Brotheruksen mukaan myös jotakin traagista, kun hän yrittää saada takaisin jotakin, mikä ei ole enää saatavissa.