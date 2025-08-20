Heidät nähdään pääosissa Aku Louhimiehen seuraavassa suurelokuvassa

Aku Louhimies ohjaa Lapin sota -elokuvan.
Aku Louhimiehen seuraavan suurelokuvan kuvaukset ovat käynnistyneet. Lapin sota -elokuvaa kuvataan Etelä-Suomessa ja Suomen Lapissa ja kuvausten kerrotaan jatkuvan joulukuuhun 2025 asti.
Suurelokuvan päärooleissa nähdään Peter Franzén, Sannah Nedergård sekä saksalainen Volker Bruch. Tiedotteen mukaan elokuvan muista näyttelijöistä kerrotaan myöhemmin.
Peter Franzén, Sannah Nedergård, Volker Bruch.
Elokuvan tuottaja Andrei Alén kertoo tiedotteessa olevansa tyytyväinen näyttelijävalintoihin.
– Näyttelijäkaarti tuo autenttisuutta ja kansainvälisyyttä tuotantoon.
Hän kertoo uskovansa, että Lapin sota -elokuva kiinnostaa myös kansainvälisesti.
Elokuvan käsikirjoitus on tehty Antti Tuurin Rauta-antura-romaanin pohjalta. Käsikirjoituksesta ovat vastanneet Antti Tuuri sekä Aku Louhimies.
Ensi-iltansa elokuva saa syksyllä 2026. Tiedotteen mukaan Lapin sota on sisarteos vuonna 2017 valmistuneelle Louhimiehen ohjaamalle Tuntemattomalle sotilaalle.