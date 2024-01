Pihla Viitala tunnistetaan maailmalla rikossarjan Karpiksi: "Pariisissa vanhemmat, argentiinalaiset naiset pysäyttivät"

Pihla Viitala, 41, suuntasi huhtikuussa 2023 Utö-sarjan kuvauksiin Utön saarelle, joka on hänelle jo entuudestaan tuttu, sillä hänen kummisetänsä Ilkka asuu siellä ympäri vuoden. Viitala on vieraillut siellä hänen luonaan ennenkin. Viitalan kummisedän piti olla saarella alun perin vain vuosi, mutta aika on nyt venynyt jo ainakin kuuden vuoden mittaiseksi.

– Kummisetäni on viettänyt paljon aikaa merellä, joten Utö oli hänelle todella luontainen paikka asettua, kun hänen lapsensakin ovat jo aikuisia. Hän vei minut siedätyshoitoon yhden talon kulmalle, joka kuhisi käärmeitä. Se oli aika hurjaa, ja hän oli täysin peloton. Kyy- ja rantakäärmeitä oli kasoissa sekaisin. Mutta hänen mukaansa silloin oli hyvä aika käydä siellä, koska käärmeet olivat huhtikuussa kohmeessa ja hitaita, Viitala kertoi MTV Uutisille sarjan mediatilaisuudessa.

Utö-mysteeritrilleri kertoo saaren asukkaista, jotka joutuvat täysin eristyksiin ulkomaailmasta oudon ilmiön takia. Sarja alkaa Ruutu-suoratoistopalvelussa 18. tammikuuta.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Viitala oli mukana sarjan kuvauksissa kolmessa osassa: joulukuussa 2022, pari päivää Utössä huhtikuussa 2023 sekä Virossa kesäkuussa 2023. Aikaväli on hänen mukaansa harvinaisen pitkä, mutta hänestä oli kiinnostavaa kokeilla, miltä sellainen tuntuu ja pitää pitkiä taukoja.

Viitalan näyttelee sarjassa komentajakapteeni Katja Laaksoa, joka saa uutisia, että Utössä tapahtuu kummia.

– Sitten minun pitää tehdä isoja päätöksiä. Katjalla on menneisyys epäonnistuneista projekteista Välimerellä, joten Utön tapahtumat aiheuttavat hänessä ristiriitaisia tunteita.

Viitalan osuus on kuvattu pääasiallisesti Virossa.

– Oli ihanaa kuvata merellä, se on minulle ehdoton henkireikä. Olen Helsingistä kotoisin, niin meri on ollut aina läsnä. Tässä oli kiinnostavaa, kun oli monta ohjaajaa ja kuvaajaa – toki osa oli minulle entuudestaan tuttuja. On vaikuttavaa, miten monesta osasesta tämä sarja on kyhätty kokoon.

Viitala näyttelee myös kansainvälisesti menestyneessä Karppi-sarjassa (Deadwind) vanhempaa konstaapelia Sofia Karppia. Hän on saanut palautetta roolistaan ulkomaita myöten.

– Ulkomailla minua kutsutaan usein Sofiaksi. Pariisissa vanhemmat, argentiinalaiset naiset pysäyttivät kadulla ja kysyivät, näyttelenkö Karpissa. Belgiassa levykaupassa joku kysyi, olenko sarjassa. On hämmentävää, miten monesta suunnasta palautetta voi tulla. Se on mennyt niin moneen maahan ja ollut niin suosittu tyyliin Uruguayssa tai Kreikassa.

– Vaikka se on todella suomalainen ja synkkä rikossarja, niin se on kuitenkin puhutellut esimerkiksi eteläamerikkalaisia. Ihmiset lähettelevät myös paljon viestejä, mutten ehdi niihin juuri vastata. Neloskaudesta on kysytty paljon, mutta se on vielä mysteeri. En viitsi sanoa, ettei enää ikinä, mutta vähän epäilen, Viitala jäi pohtimaan.

Viitalan on voinut nähdä myös elokuvissa Käsky (2008) ja Rööperi (2009).