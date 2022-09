Tytöt tytöt tytöt -elokuva on valittu Suomen Oscar-ehdokkaaksi

Alli Haapasalon ohjaama Tytöt tytöt tytöt -elokuva on valittu Suomen ehdokkaaksi parhaan kansainvälisen elokuvan Oscar-palkintoon. Elokuva kertoo kolmesta tytöstä aikuisuuden alussa, heidän suhteistaan ja rakkauksistaan.

Elokuvan pääosia näyttelevät Linnea Leino , Aamu Milonoff ja Eleonoora Kauhanen. Kyseessä on ensimmäinen pitkä suomalaiselokuva, joka on päässyt Sundancen elokuvajuhlien kilpasarjaan, jossa se voitti festivaalin yleisöpalkinnon. Elokuva kilpaili myös Berliinin elokuvajuhlilla Kristallikarhu-palkinnosta.

Suomen Oscar-valinnasta vastaa Suomen Filmikamarin johdolla muodostettu elokuva-ammattilaisten raati, joka luonnehti elokuvaa eheäksi elokuvaksi, joka herätti tunteita ja piti poikkeuksellisen hyvin otteessaan. Elokuva on jokaiselta elokuvanteon osa-alueelta korkeatasoinen ja lajityyppinsä kirkkainta kärkeä. Näyttelijäntyötä pidettiin erinomaisen raikkaana ja tuoreena.



Oscar-palkinnon virallisista valintakriteereistä vastaa Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS), joka pyytää vuosittain kaikkia elokuvia tuottavia maita nimeämään yhden ehdokkaan parhaan kansainvälisen elokuvan Oscar-kilpailuun. Kategoriassa otetaan tänä vuonna huomioon elokuvat, jotka ovat saaneet elokuvateatteriensi-iltansa 1. tammikuuta 2022 ja 30. marraskuuta 2022 välisenä aikana. Lopulliset Oscar-ehdokkuudet julkaistaan 24. tammikuuta 2023. Oscar-palkinnot jaetaan 12. maaliskuuta 2023 ympäri maailmaa televisioitavassa gaalassa.