A-klinikkasäätiö dekriminalisoisi kaikkien huumeiden käytön – "Rankaiseminen ei enää auta, kun ihminen on syvällä huumemaailmassa"

Huumeiden ja etenkin kannabiksen dekriminalisointi on herättänyt keskustelua niin sosiaalisessa mediassa kuin poliittisessa keskustelussa.

Myös osa asiantuntijoista on dekriminalisoinnin puolella. Dekriminalisointi tarkoittaa, että huumausaineiden käyttö tai pienten määrien hallussapito ei olisi ole enää laissa kiellettyä.

– Rankaiseminen auta enää ihmistä, kun hän on syvällä huumemaailmassa, Joukhi perustelee kantaansa.

Millaisia vaikutuksia päihteiden käyttöhuoneilla on päihdeongelmallisten auttamisen ja hoitamisen suhteen? Katso jutun alussa olevalta videolta!

"Kukaan ei halua samaistua pistämällä huumeita käyttävän todellisuuteen"

Hänestä pelko on aiheeton, sillä esimerkiksi päihteidenkäyttöhuoneet ja huumausaineiden dekriminalisointi eivät aja ihmisiä käyttämään huumeita.

Käyttöhuoneet vähentävät myrkytyskuolemia

A-klinikkasäätiön kohtaavan työn päällikkö Annuska Dal Mason mukaan suomalaiset käyttävät huumeita porttikongeissa kaduilla, vihreissä vessoissa, kotona. Siis paikoissa, joissa huumeiden käyttöä on vaikea valvoa.

Käyttöhuoneissa Mason mukaan on terveydenhuollon ammattilaisia, jotka voivat puuttua yliannostustilanteisiin.

– Emme voi välttämättä välttyä siltä, etteikö tulisi yliannostuksia, mutta me voimme estää sen, että ihmiset eivät enää kuole, Maso kertaa.

Näyttöä on nimittäin maailmalta. Joukhin mukaan tällä hetkellä Euroopan yhdeksässä maassa on käytössä huumeiden käyttöhuoneet, ja niiden vaikutus on ollut merkittävä.