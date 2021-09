Puolueet erimielisiä kannabiksen laillistamisesta – MTV Uutiset kysyi suurimpien puolueiden näkemyksiä rangaistavuuden poistamiseen

SDP:n mukaan käyttöä on "arvioitava kokonaisuutena"

"SDP kannattaa inhimillistä päihde- ja huumepolitiikkaa, jossa painopiste on avussa, tuessa ja terveysongelmien ehkäisemisessä. Kannabiksen käyttöä on arvioitava kokonaisuutena, jossa huumeiden käytön haitat yksilöille ja yhteiskunnalle arvioidaan tutkittuun tietoon nojaten. SDP pitää tärkeänä, ettei rangaistuksen pelko estä päihteiden käyttäjää hakeutumasta palveluihin."

Vasemmistoliiton mukaan lainsäädäntöä "syytä selvittää"

Kokoomus kanta kielteinen

Perussuomalaiset vastustaa jyrkästi

Lähtökohtana on se, että huumausaineiden käyttö, hallussapito, valmistaminen ja kauppaaminen on yksiselitteisesti ja selvästi säädetty rangaistavaksi. Perussuomalaiset kunnioittavat lakia.

Olemme huolissamme erityisesti nuorten ja jopa lasten kasvaneesta huumeidenkäytöstä ja yhteiskunnassamme lisääntyneestä huumemyönteisyydestä. Erityisesti isoissa kaupungeissa huumebisnes näyttää olevan suurelta osin maahanmuuttajien harjoittamaa bisnestä. Myyjät myyvät aineita hyvin nuorille ihmisille; romanikerjäläisten sivubisneksenä on puolestaan pillerikauppa. Tilannetta voidaan auttaa normaaleilla maahanmuuttopoliittisilla toimenpiteillä esimerkiksi siten, että huumebisnestä pyörittäviä ihmisiä poistetaan maasta mahdollisimman tehokkaasti. Huumekauppaa näin ei tietenkään kokonaan saada kitkettyä, mutta ainakin kovat toimenpiteet ja nollatoleranssiin siirtyminen osoittaisivat, että asialla on merkitystä.

"Henkilökohtainen kantani on seuraava: olen tyrmistynyt ja kauhistunut vihreän puolueen huumemyönteisyydestä. Se, että Ohisalo, joka on sisäisestä turvallisuudesta vastaava ministeri on vihreistä korostaa asian kammottavuutta. Epäilen, että vihreiden huumemyönteinen kanta paljastaa sen, että puolue ei tunne sääliä huumeiden käyttäjien kärsimyksiä kohtaan. Aprikoin myös sitä että mitä se kertoo paljon vihreän puolueen sisäisestä luonteesta. Toivon sydämestäni, että vihreät muuttaa tämä huumemyönteisen kantansa mahdollisimman pian ja astuu tässä laillisuuden tielle."

Keskustan linja kielteinen

Puoluevaltuusto linjasi myös, että päihdepalvelujen on oltava helposti kaikkien nuorten saatavilla. Moniammatillinen opiskelijahuollon, nuorisotyön ja ehkäisevän päihdetyön toiminta kouluissa, verkossa ja nuorten vapaa-ajanviettopaikoissa mahdollistaa keskusteluavun monelle nuorelle. Avun hakemisesta päihdeongelmiin ei tule rangaista. Päihdetyön rinnalle tarvitaan laaja-alaista perhe- ja nuorisotyötä sekä lasten ja nuorten harrastustoiminnan mahdollistamista. Suurten kaupunkien asuntopolitiikka on osa syrjäytymisen ja huumeongelman ratkaisua", vastaa poliittinen asiantuntija Ilkka Miettinen.

RKP ei kannata muutoksia lainsäädäntöön

"Nykyinen lainsäädäntö on hyvä. On kuitenkin huolestuttavaa, että vaikka huumeiden, tupakan ja alkoholin käyttö nuorten keskuudessa on pysynyt suhteellisen samalla tasolla tai jopa vähentynyt tämän vuosituhannen aikana, kannabiksen käyttö on lisääntynyt. Erityisen huolestuttavaa on, että käyttö nuorten keskuudessa on lisääntynyt", vastaa puoluesihteeri Anders Wikström.