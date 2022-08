9-vuotias kaapattiin Helsingissä – aiemmin taposta tuomittua miestä syytetään panttivangin ottamisesta: Käräjäoikeudelta tänään ratkaisu

Syytetty poistui paikalta, ja pian tämän jälkeen poika sai itsensä irrotettua nippusiteistä. Poliisin mukaan poika käveli läheiselle tielle, josta sivullinen henkilö löysi hänet. Poliisi on aiemmin kuvaillut lapsen toimintaa poikkeuksellisen rohkeaksi.

Tuomittu aiemmin useista rikoksista

Poliisi on epäillyt, että mies suunnitteli sieppauksen ennakkoon ja että teko oli suunniteltu nimenomaan kyseistä poikaa kohtaan. Poliisin mukaan motiivi oli taloudellisen hyödyn tavoittelu.

Syytetyllä on aiempaa rikostaustaa. Vakavin miehen rikoksista on tappo, josta hänet tuomittiin Helsingin käräjäoikeudessa 2000-luvun alussa. Samassa yhteydessä hänet tuomittiin myös törkeästä ryöstöstä ja törkeästä ampuma-aserikoksesta. Lisäksi mies on tuomittu useista erilaisista petosrikoksista.