



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota



Tiinan lapsi sai Husilta 28 identtistä kirjettä: "Mihinkäs ne soterahat menevät?" Tiinan tytär avaamassa Husin kirjeitä. TIINAN KOTIALBUMI Julkaistu 45 minuuttia sitten Joonas Mustonen joonas.mustonen@mtv.fi Tiinan perheen eteinen täyttyi Husin kirjeistä, kysymättä ja pyytämättä. Helsinkiläisen Tiinan 11-vuotias tytär sai keskiviikkona hämmentävän paljon postia Husilta: 28 kirjettä. Jokaisessa kirjeessä oli kuusi sivua. Yhteensä siis 168 sivua eli käytännössä lyhyen romaanin verran paperia.





Kirjeiden avaamisessakin meni oma hetkensä. Enemmän kuin päivä, Tiina kertoo. TIINAN KOTIALBUMI

Kaikki kirjeet oli osoitettu tyttärelle – ja mikä oudointa – kaikkien kirjeiden sisältö oli sama.

Kirjeet sisälsivät päätöksen palvelusetelin myöntämisestä, itse palvelusetelin, tervetuloa -toivotuksen, potilasohjeen sekä tietoja myöhempää ajankohtaa varten, kun hoidot tulisivat päätökseensä.

MTV Uutiset ei erittele arkaluonteisen aiheen takia tarkemmin, mistä hoidoista on kyse. Samasta syystä myöskään Tiinan ja hänen tyttärensä henkilöllisyyttä ei tuoda ilmi. MTV Uutiset on nähnyt kirjeiden sisällön ja Tiinan sekä tyttären henkilöllisyydet ovat toimituksen tiedossa.

Tässä avaamisurakan noin puolivälissä.TIINAN KOTIALBUMI

Se, että Hus lähestyi Tiinan tytärtä postitse, ei tullut heille yllätyksenä, äiti kertoo. Asiasta oli jo tiedotettu sähköisessä Maisa-palvelussa, joskaan ei 28 kirjeessä, vaan yhdessä.

Kaikkia kirjeitä ei myöskään ollut lähetetty Husista samana päivänä, vaan useina peräkkäisinä päivinä marraskuun puolivälissä.

Kuusi kirjeistä oli kirjattu lauantaille 15.11., 12 kirjettä sunnuntaille 16.11. ja loput kymmenen maanantaille 17.11.

Se ei kuitenkaan poista sitä tosi asiaa, että 28 kirjettä toimitettiin Tiinan tyttärelle samana päivänä ja, että "kirjetulva" herätti hämmennystä.

– Kyllähän tämä nyt naurattaa. Että, mihinkäs ne soterahat menevät, äiti vitsailee.

Sitten hän vakavoituu.

– Ei herätä luottamusta, vaan enemmänkin kysymyksiä. Oliko tämä inhimillinen virhe vai järjestelmän moka? Onko kirjeitä voinut päätyä jonnekin muualle? Papereissa kuitenkin lukee tyttären henkilötunnus ja arkaluonteisia tietoja.

Tässä kaikki 28 identtistä kirjettä avattuna ja yhdessä nipussa.TIINAN KOTIALBUMI

Hus ei ollut tietoinen asiasta

Miksi Hus lähetti niinkin monta kuin 28 kirjettä samalle henkilölle, vieläpä täysin samalla sisällöllä?

Hus ei ollut tapahtuneesta tietoinen ennen kuin MTV Uutiset otti asian takia yhteyttä.

– Näyttää siltä, että virhe koskee vain palvelusetelikirjeitä, viestittää Husin viestintäpäällikkö Niina Kauppinen.

Kauppinen selvitteli asiaa ja kertoo, että HUSin palveluseteleitä käsittelevä järjestelmä oltiin päivitetty 14.–16. marraskuuta ja siirretty uuteen ympäristöön. Päivityksen yhteydessä järjestelmään jäi virhe.

– Palvelusetelikirjeet lähetetään usean kirjeen erinä. Yhden erän yhdessä kirjeessä oli virhe postinumerossa. Järjestelmä ei merkinnyt tämän erän päätöksiä lähetetyksi, vaikka oikeasti kaikki muut, paitsi tuo yksi virheellisen postinumeron sisältävä päätös, on oikeasti asiakkaille lähetetty.

Kauppinen kertoo, että he ovat saaneet järjestelmätoimittajalta alustavan tiedon, että "tässä erässä on ollut hieman alle 30 kappaletta päätöksiä ja näitä kaikkia on lähetetty kymmeniä kertoja."

– Virhe on parhaillaan järjestelmätoimittajalla korjauksessa ja testauksessa. Tällä hetkellä päätösten lähetys järjestelmästä on keskeytetty. Korjaus saadaan näillä näkymin ensi viikon alussa.

Kyse oli siis järjestelmävirheestä. Husin mukaan "ei ole yleistä", että asiakas saa monta kirjettä samasta aiheesta.

Valitse sähköinen kirje

Jos Tiinan tytär olisi täysi-ikäinen, hän olisi voinut käydä valitsemassa sähköisestä Maisa-palvelusta, saako hän kirjeensä sähköisessä muodossa vai paperisena, Husin verkkosivuilla kerrotaan. Poikkeuksena ovat Husin joukkokirjeet, kuten kohdunkaulaa ja suolistosyöpää koskevat seulonnat.

– Alaikäisen kohdalla, puolesta-asioija eli huoltaja ei pysty valitsemaan pelkästään sähköistä kirjettä Maisaan, Husin viestintäpäällikkö Niina Kauppinen kertoo.

Yli 10-vuotias lapsi voi ottaa Maisan käyttöön, mikäli hänellä on käytössä vahva tunnistautuminen. Jos alaikäinen on ottanut Maisan käyttöön, saa hän kirjeen Maisaan. Tämän lisäksi hän saa paperisen kirjeen, ellei hän ole Maisan kirjeasetuksista käynyt valitsemassa sähköistä kirjettä.

Hus kertoo lähettävänsä vuosittain noin 1,5 miljoonaa asiakaskirjettä.

Samalla Husin sivuilla mainitaan, että "sähköiseen kirjeeseen siirtyminen helpottaa asiointia ja säästää samalla kuluja ja ympäristöä. Sähköisen kirjeen valintamahdollisuutta on toivottu asiakaspalautteissa."

Kauppinen kertookin, että sähköinen viestintä on yleistynyt.

– Tällä hetkellä noin 34 prosenttia potilaista on valinnut sähköisen kirjeen. Määrä on kasvussa.

Mitä maksoi?

Useilla virastoilla on nykyään tapana laskuttaa paperisesta postista. Joutuivatko Tiina ja tytär siten maksamaan 28 kirjeestä? Eivät, sanoo Tiina.

Myös Husin Kauppinen vahvistaa saman. Husin asiakkaiden ei tarvitse maksaa paperisesta postista.

Tiina oli kuitenkin huvikseen laskenut, mitä 28:n noin 50 gramman painoisen kirjeen lähettäminen yksityishenkilölle maksaisi: 77 euroa.

Tiina kertoi aiemmin, ettei todennäköisesti aio ottaa yhteyttä Husiin, vaikka tapaus hämmennystä herättikin. Toisaalta, jos Hus ei olisi MTV:n kautta pyytänyt Tiinaa ottamaan yhteyttä, koko tapaus olisi jäänyt selvittämättä.