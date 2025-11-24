Pohjois-Thaimaassa todistettiin monet hämmästyttänyttä näkyä, kun kuolleeksi jo todettu nainen alkoi liikkua ruumisarkussa.

65-vuotiasta naista oltiin juuri viemässä tuhkattavaksi Phitsanulokin kaupungissa, kun hän yhtäkkiä rupesi liikuttamaan käsiään.

Nainen oli todettu kuolleeksi aikaisin sunnuntaiaamuna. Myöhemmin samana päivänä hänen perheensä asetti hänet ruumisarkkuun, minkä jälkeen arkku kuljetettiin Bangkokin laitamilla sijaitsevaan temppeliin, joka tarjoaa köyhille ilmaisia krematorio- ja hautajaispalveluja.

Vain joitakin minuutteja ennen tuhkaukseen vientiä nainen alkoi liikehtiä arkussa

Naisen veli kertoo miltei pyörtyneensä, kun huomasi siskonsa olevankin elossa.

– Olen järkyttynyt, yllättynyt ja onnellinen siitä, että siskoni on vielä elossa. On ihme, että hän heräsi, veli sanoi.

Nainen nostettiin nopeasti arkusta ambulanssin kyytiin ja hänet kuljetettiin välittömästi sairaalaan.

Paikallinen Wat Rat Prakhong Tham -temppeli on luvannut hoitaa naisen hoitokulut.

Temppelin johtaja Kitti Wachirathada sanoi, ettei hän ole koskaan nähnyt mitään vastaavaa, ja lisäsi olevansa hyvin iloinen naisen perheen puolesta.