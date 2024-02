4-vuotiaan väkivaltainen kuolema Joensuussa: Oikeus antaa tänään tuomion äidin ja isäpuolen syytteistä

Päiväkodissa huomattiin laajat mustelmat

Tapauksessa on kiinnittänyt huomiota se, että vain päiviä ennen lapsen kuolemaa päiväkodissa oli huomattu tällä olevan suuria mustelmia koko otsan alueella. Niiden syyksi poika oli sanonut, että "isi" kiusaa. Päiväkodin työntekijän mukaan lapsi oli jossain vaiheessa sanonut isäpuoltaan isiksi.

Keskusrikospoliisi (KRP) selvittää, onko lapsen asioista päättäneitä viranomaisia syytä epäillä laiminlyönneistä. Esiselvitys on yhä kesken.

Pieni osa ilmoituksista päiväkodeista

– Pahoinpitely on yllättävän yleistä suomalaisperheissä, sitä ei vain haluta tunnustaa.

– Päiväkodeissa on 80 prosenttia meidän lapsista, mutta sieltä tulee häviävän pieni osa lastensuojeluilmoituksista.

– Tutkimusta ilmoitusten vähyydestä ei ole. Jonkin verran varhaiskasvatuksen työntekijät sanovat, että se luottamus lapsen vanhempiin on niin tärkeä ja he kokevat, että he pystyvät auttamaan ja tukemaan perheitä varhaiskasvatuksen keinoin.