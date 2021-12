38 vuotta liikuntaa opettanut Ari kertoo, mikä Move!-mittauksissa on hankalaa – "Se on monelle kynnyskysymys"

Helsingin Steinerkoulussa liikunnanopettajana toimiva Ari Pelkonen kertoo MTV Uutiset Livessä, että osa testeistä on oppilaille haastavia, koska niiden tekemistä ei ole oikeastaan harjoiteltu etukäteen. Se on hyväkin asia, hän muistuttaa.

– Tavallaan se on autenttinen tilanne, kun he eivät ole varsinaisia testejä harjoitelleet. Se kuvastaa lihaskunnon tasoa.

Kaikki eivät ole tottuneet hengästymään

Etenkin piip-testin tekeminen on joillekin oppilaille vaikeaa. Pelkosen mukaan syynä on se, etteivät kaikki ole tottuneet laittamaan itseään äärirajoille.

– Se on monelle kynnyskysymys, että he eivät oikein uskaltaudu tekemään oman parhaan kuntonsa mukaisesti. Se liittyy osalti siihen, ettei ole tottunut voimakkaasti hengästymään. Toinen syy voi olla, että he eivät ryhmätilanteessa oikein uskaltaudu haastamaan itseään. Ujostuttaa toisten oppilaiden läsnäolo ja aristellaan omaa itseä siinä.