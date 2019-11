Koululaisten kohutuille liikuntatesteille taas kritiikkiä – Move-mittausten "isä" vastaa: "Emme me ole tunteettomia"

Koulun ja kodin välisen tiedonkulun täytyy toimia



– Jos opettajalla ei ole riittäviä tietoja yksittäisen oppilaan terveydentilasta, hänen on todella vaikeaa tehdä työtään oppilaan kannalta katsoen turvallisesti. Selvityksen keskeinen viesti olikin koulun ja kodin väliseen tiedonkulkuun kannustaminen, toteaa opetusneuvos Matti Pietilä Opetushallituksesta.

Pietilä korostaa, että mittausten turvallisuutta tutkittiin huolellisesti ja palautetta kuunneltiin valtakunnallisesti. Hänen mukaansa saatu palaute on ollut vuosi vuodelta positiivisempaa.

– Kuntotestejä on pidetty suomalaisissa kouluissa 1970-luvulta lähtien ja osa menettelytavoista on varmasti ollut epäonnistuneita, sillä monesti aikuisille ihmisille on jäänyt silloisista testeistä hyvin ikäviä muistoja. Move-mittausta kehutaan tässä suhteessa erilaiseksi, hän sanoo.