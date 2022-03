Nämä ovat suomalaisten tyypillisimmät mokat muuttaessa – "Ihminen on sillä tapaa melko innovatiivinen"

Pasi Penttisen TOP 5 vinkit muuttoon: 1. Hanki pakkaamista varten kunnollisia muovilaatikoita. 2. Varaa muutto hyvissä ajoin, jos haluat hyödyntää ammattilaisia – noin 2–4 viikkoa ennen muuttopäivää. 3. Varmista, että muuttopaikalle on esteetön pääsy muuttoautolla. Varsinkin pääkaupunkiseudulla kantakaupungin alueella parkkipaikka ei ole itsestäänselvyys. 4. Varmista, että kun muuttofirma saapuu paikalle, sinulla on jo uuden asunnon avaimet ja asunto on siinä kunnossa, että sinne voi alkaa kantamaan tavaraa. Tämä jouduttaa muuttoa ja säästää muuttokustannuksissa. 5. Suojaa tavarat kunnolla: Kun tavarat on suojattu mahdollisimman hyvin, ne saa kuljetettua uuteen kotiin mahdollisimman pienellä riskillä.