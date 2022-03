22-vuotiaan SM-liigakiekkoilijan unelmakevät päättyi sydänosastolle – vakavat sairastumiset käynnistivät hurjia huhuja: "Yksikään lääkäri ei ole sanonut niin"

Maininta Virtasen ja hänen joukkuekaverinsa Antti Saarelan kauden päättymisestä terveyssyiden takia löytyi tiistaina Ilveksen tiedotteen loppupäästä.

Pelaajilta jää nyt kokematta uuden areenan buustaaman kauden loppuhuipennus, joka on tamperelaisittain mielenkiintoisempi kuin vuosikymmeniin. Santeri Virtasen kohdalla talvi on pitänyt sisällään kuitenkin aivan toisenlaista stressiä ja jännitystä.

Reilu vuosi sitten hän pelasi ensimmäisen turnauksensa maajoukkuepaidassa ja tavoitteli paikkaa Leijonien MM-leiriryhmässä, mutta nyt hän toipuu vuoden sisään toisesta sydänlihastulehduksesta, joista jälkimmäinen vei hänet viikoksi sairaalahoitoon noin kuukausi sitten.

– En nyt enää ole vuodelevossa, vaikka siinäkin olin vähän aikaa. Pystyn elämään ihan normaalia arkea ilman, että syke nousee tai hengästyy, Virtanen kertoo MTV Urheilulle.

– Vuosi sitten tavoitteena oli, että taistelisin MM-leiriltä vähän kovemman profiilin jätkiä edestä pois ja pääsisin kisajoukkueeseen. En tiedä, kuinka realistista se olisi ollut, mutta leirille olisin ainakin päässyt. Siitä kun mentiin vuosi eteenpäin, niin vietin tammikuun lopun Sport-pelin jälkeen viikon sairaalassa sydänosastolla.

Monissa tutkimuksissa ei ole toistaiseksi tullut vastaan merkkejä pysyvämmistä sydänvaurioista, mutta ennenaikainen rasitus voisi sellaisia tuoda tullessaan.

Huhuja ja uteluita uran loppumisesta

Virtanen on tällä hetkellä toipumassa tyttöystävänsä luona Saksan Oberstdorfissa. Alppien kevätaurinko on tehnyt hyvää myös mielelle, mutta Ilveksen otteluita hän ei edelleenkään ole pystynyt katsomaan.

Samaan aikaan Virtanen on kuullut monesta suunnasta huhuja siitä, että hänen uransa olisi mennyttä vain 22-vuotiaana. Näitä arvioita hän on kuullut kyseltävän pelikavereilta ja niitä on esitetty hänelle itselleen Instagramin kautta – jopa huonekaverit sairaalassa tunnistivat hänet. Siskokin on saanut lukea spekulaatioita netistä.

– On liikkunut paljon huhuja siitä, että missä olen ja mitä on käynyt. Suurimmat huhut, joita olen kuullut, ovat kertoneet, että olen lopettamassa. Ne eivät pidä paikkaansa. En ole lopettamassa tai yksikään lääkäri ei ole sanonut niin, että minun pitäisi lopettaa, Virtanen täsmentää.

– Aion yhä jatkaa jääkiekkoa, ja uskon siihen, että pystyn pelaamaan hyvääkin lätkää, vaikka tämä viimeinen vuosi on ollut sellainen, etten olisi villeimmissä kuvitelmissakaan pystynyt ajattelemaan pahempaa.

– Silti usko parempaan huomiseen on olemassa, mutta mitään hajua ei ole, milloin se huominen on.

Seuraava lääkärikäynti Virtasella on maaliskuun lopussa. Ilveksen kanssa käydyissä keskusteluissa on toistaiseksi puhuttu vain kuntoutumisesta ensi syyskuussa alkavaan uuteen kauteen.

Toinen koronatartunta jäi epäselväksi

Virtasen kohdalla koko tapahtumasarja sai alkunsa helmikuun 2021 Ruotsin Euro Hockey Tourin turnauksesta. Sieltä alkanut mittava tartuntaketju aloitti pitkän epätietoisuuden ajan SM-liigassa, kun muutamissa joukkueissa suuri osa pelaajista sai koronavirustartunnan.

Vaaran merkit olivat ilmassa vielä huhtikuun pudotuspelien aikana, sillä tuon hetken karanteenikäytäntöjen takia yksittäisen joukkueen kevät olisi ollut ohi yhdestäkin koronatartunnasta.

Virtanen sai tartunnasta vakavia jälkioireita. Hän siirtyi ensimmäisen sydänlihastulehduksensa toipumisaikana SaiPasta Ilvekseen, mutta pystyi edustamaan uutta seuraansa vain yhdessä runkosarjaottelussa maaliskuun alussa.

Startti uuteen kauteen tuli ryminällä, kun yleisö sai palata areenoille, ja Virtanen iski kaksi maalia heti avausottelussa Ilveksen voittaessa vieraissa hänen pitkäaikaisen seuransa TPS:n 3–2. Keskellä kohtalaisen hyvää kautta tuli raju takapakki.

– Sairastelin vuodenvaihteessa ja sain muutamaa viikkoa sen jälkeen kolmannen koronarokotuksen. Siinä kohtaa oli jo vaikeaa, ja olin viikon pois. Tämä oli samaa aikaa, kun joukkueessamme oli koronaa paljon, Virtanen sanoo.

Uutta koronavirustartuntaa hänellä ei koskaan testeissä todettu, mutta oletuksena oli, että kyseessä olivat samat viruksen aiheuttamat jälkioireet.

– Tiedän, että olin itse tehnyt kaiken niin hyvin kuin voin. Sitten kun käy näin, se on aika epäoikeudenmukainen tunne. Olemme menossa playoffeja kohti, ja Nokia Arena pursuu ihmisiä – ja itse ei pysty olemaan siellä, vaan makaa joinain päivinä vain sängyssä.

Siskon pelit kiinnostaneet enemmän kuin Ilveksen otteet

Pettymys on ottanut salolaislähtöisellä pelaajalla sen verran koville, ettei hän ole halunnut seurata Ilveksen pelejä toipumisaikansa alkuvaiheessa. Perjantaina kuuman paikalliskamppailun alla Saksasta tavoitettu Virtanen kertoi, ettei aio myöskään Tappara-ottelua katsoa.

Pikkusisko Saana Virtanen, 18, pelasi nimittäin samaan aikaan lentopallon naisten ykkössarjassa LP Viestin akatemiajoukkueen passarina. Siskon otteluita hän kertoo seuranneensa sitäkin tarkemmin.

Saana Virtanen oli kuukausi sitten tekemässä suomalaista lentopallohistoriaa, kun salolaisten ukrainalainen ykköspassari Viktorija Tutshashvili loukkaantui, ja nuori paikkaaja johdatti joukkueen 3–1-kotivoittoon Ranskan mestarijoukkueesta Mulhousesta naisten Mestarien liigassa.

– Passari on vähän kuin maalivahti jääkiekossa. Heitä on kentällä vain yksi, ja usein pelipäivän aamuna tietää, kumpi pelaa. Olen katsonut kaikki pelit, joissa hän on ollut pelivuorossa.

– Totta kai täytyy olla tosi ylpeä siitä, miten hän on pystynyt pelaamaan. Hän on 18-vuotias ja ihan märkäkorva siellä vielä. Mestarien liigan voitto on hieno saavutus, Santeri Virtanen sanoo.

Aikansa kuluksi Santeri on käynyt äänestämässä siskoaan Mestarien liigan kuukauden passariksi.

– Äänestin eilen jo ainakin 20 kertaa. Pitää tänään käydä antamassa lisää ääniä, että tulisi Saloon ja perheeseen se kannu. En ole yhtään nähnyt muiden seurojen passareiden pelejä, ja tuskin hän on edes sitä ansainnut, mutta sillä ei ole mitään väliä, Virtanen nauraa.

Toinen sisko Salla Virtanen on lentopallon Suomen mestari niin ikään Viestin paidasta vuodelta 2019.

Pukukopissa paljon vieraita kasvoja

Ilves valmistautuu parhaillaan runkosarjan voittotaistelun loppusuoralle. Kovia helmikuun koronaviruskierteen aikana kokenut joukkue on vahvistunut viime päivinä yllättävilläkin nimillä, kun Jokereiden kauden ennenaikainen päättyminen Ukrainan sodan takia vapautti Marko Anttilan ja Henrik Haapalan tupsukorviin.

Sairaspoissaolojen takia joukkueessa on vieraillut paljonkin pelaajia KOOVEE:n Mestis-joukkueesta. Siirtorajan kynnyksellä Ilves hankki lisäksi kanadalaishyökkääjä Colton Beckin ja tshekkipakki Daniel Gazdan.

Joukkueessa on tällä hetkellä pelimiehiä viiteen kentälliseen, joten kilpailutilanne paikoista on kova. Virtanen aikoo vielä palata keväällä Nokia Areenaan, kun hänen kuntoutuksensa seuraava vaihe käynnistyy.

– Se tässä on hauskaa ja vähän outoakin, etten ole ollut hallilla pariin kolmeen viikkoon ollenkaan, ja kun menen jossain kohtaa takaisin, voi olla, ettei pukukopista tunne enää puoliakaan jätkistä. Kuuluin kuitenkin pelatessani joukkueen kapteenistoon.

Virtanen odottaa, että Ilveksellä on hyvät mahdollisuudet mennä pitkälle tänä keväänä. Itse hän aikoo olla paikalla kannustamassa. Sen jälkeen alkaa valmistautuminen omaan paluuseen.

– Pitää olla Ilvekselle kiitollinen, että he ovat olleet avuliaita ja tehneet kaiken niin hyvin kuin ovat voineet, Virtanen sanoo.