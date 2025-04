Muusikko Marko Hietala tulee pian jälleen isäksi: "Siirryn virallisesti liikakansoittajien joukkoon"

Muusikko Marko Hietala tulee toukokuussa neljättä kertaa isäksi.

Muusikko Marko Hietala, 59, paljasti Huomenta Suomessa 26. huhtikuuta saavansa ensi viikolla neljännen lapsensa. Päivämäärä on jo sovittu.

– Tässä kävi sillä lailla, että vaimoni lantionpohjan luut ovat aika napakat, ja meillä on buukattu pöytä ensi viikolle 3. toukokuuta. Siirryn virallisesti liikakansoittajien joukkoon. Tämä homma pitäisi lopettaa. Vasektomia, täältä tulen, Hietala vitsaili.

Hietala asuu osittain Espanjassa ja on naimisissa Camilla Cavalcantin kanssa. Heillä on entuudestaan lokakuussa 2022 syntynyt tytär. Lisäksi Hietalalla on aiemmasta suhteestaan kaksi aikuista poikaa.

Hietala oli aikoinaan osa Nightwish-yhtyettä.