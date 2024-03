Levyraati muutti Dingon suunnan peruuttamattomasti 40 vuotta sitten – Jarkko Eve muistaa yhä sen hurjimmat hetket: "Jäätiin vähän lähtötelineisiin"

Lauantai 9. maaliskuuta on muusikko Jarkko Evelle merkityksellinen päivä. Tuolloin Levyraadissa ensiesitykseen pelmahtaa hänen tuoreen Liekki-kappaleensa musiikkivideo.

Tärkeältä tämä tuntuu muun muassa siksi, että Even ollessa yhä Dingo-yhtyeen jäsen vuonna 1984 bändi voitti Levyraadin kappaleellaan Sinä ja minä, joka toimi sen ponnahduslautana hurmoksellisen menestyksen tielle, josta paluuta ei ollut.

– Sehän oli tosi jännittävää, koska me kaikki oltiin täysin kokemattomia siinä: emme tunteneet bisnestä yhtään tai alaa muutenkaan ollenkaan, joten kaikki oli todella uutta ja jännittävää. Toki se kaikki oli niin ihmeellistä ja makeaa silloin, Eve muistelee neljänkymmenen vuoden takaisia tapahtumia.

– Se oli tosi tärkeä lähtölaukaus. Siitähän me lähdettiin sitten raketin lailla kohti taivasta.

Basistina Eve oli osana Dingoa vuosina 1983-1984 sekä uudelleen 2002-2008. Dingo oli läpi lyötyään maanlaajuista hurmosta aiheuttanut bändi, joka rikkoi kotimaisten rock-piirien ennätyksiä toisensa perään. Even mukaan kyyti oli hurja, "Linnanmäki kymmenkertaisena".

Ajat olivat tuolloin hyvin erilaiset. Nykyään artistien taustalla häärivät laaja-alaiset taustajoukot, ja apua eri osa-alueille on tarjolla enemmän kuin koskaan. Muun muassa keskusteluapua sekä terapiaa on saatavilla paljon matalammalla kynnyksellä.

– Luulen, että me kaikki jäätiin vähän lähtötelineisiin siinä, kun se raketti lähti ilmaan, ja ihmeteltiin vain, että mitä tässä tapahtuu. Toki kiertueella käytiin läpi, mietittiin tätä juttua, että miten hullua se meininki oli. Mutta ei ollut mitään, nykyään kaikki on sillä tavoin paljon, paljon jäsennellympää ja asiat menevät paljon suunnitellummin. Ja hyvä niin.

Hämmentävä hurmos

Even mukaan bändin jäsenten siirtymät paikasta toiseen olivat toisinaan hyvinkin haastavia, kun kutakin täytyi liikutella joko piilotellen tai erilaisia reittejä pitkin.

Dingosta kertova Levoton tuhkimo -elokuva on paraikaa tekeillä, ja sen on määrä nähdä päivänvalo syksyllä 2024. Eve kertoo olevansa iloinen siitä, sillä yhtyeen poikkeuksellinen tarina ansaitsee oman elokuvansa.

– Varmasti on tämmöinen laulukirja, joka tulee säilymään ikuisuuden Suomen musiikkihistoriassa.

Eve on tarjonnut myös oman panoksensa elokuvaan kertoen sen tuotantoyhtiölle omien Dingo-vuosiensa "inside-juttuja". Hän kertoo olevansa tyytyväinen myös roolitukseensa: elokuvassa Eveä esittää näyttelijä Mauno Terävä .

– Odotan kyllä sitä, on tosi nastaa nähdä se leffa valmiina. Vielä en ole ajatellut, millaista on asettua siihen katsojan penkkiin ja mikä se fiilis tulee olemaan, kun ollaan siellä ensi-illassa sitä katsomassa.

Uusia alkuja

– Nyt saa tehdä just sitä, mikä itsestä tuntuu kivalta. Ei tarvitse niinkään miettiä sitä enää, että mitä muut ajattelee siitä, vaan on tullut tavallaan sellaiseen kohtaan, että saa toteuttaa itsensä juuri sellaisena (kuin on), tehdä hyvien ihmisten kanssa duunia, valikoida sen tiimin, kenen kanssa tehdään asioita. Kusipäiden kanssa ei ole tarvinnut tehdä pitkään, pitkään aikaan enää mitään.