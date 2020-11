Kaksi miesvainajaa löytynyt katukaivoista lyhyen ajan sisällä – tapaukset hämmentävät poliisiakin, mutta rikoksia kuolemiin ei liity

– Kun kyseessä ei ole rikos, niin sen voi kommentoida, että hän on joutunut kaivoon omin keinoin. Meillä on ollut hyvin vahvat näytöt asian selvittämiselle ja kaikkia vaihtoehtoja on tutkittu. Tärkein asia on, että pitkään kateissa olleen miehen ruumis löytyi, omaiset saivat siitä tiedon eikä kukaan lopulta päätynyt rikosepäilyn alaiseksi syyttä suotta, Springare sanoo.