Helsingin poliisi kaipaa silminnäkijähavaintoja 70-vuotiaasta naisesta.

70-vuotias nainen on kadonnut Pakilassa keskiviikkona iltapäivällä. Kadonnut on 163 senttimetriä pitkä ja hänellä on harmaat hiukset. Hän on pukeutunut farkkuihin, vaalean pusakkaan ja lenkkareihin.

Kadonnut saattaa liikkua Haagan ja Pirkkolan alueella. Kaikki havainnot kadonneesta pyydetään hätänumeroon 112.