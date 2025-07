Vuonna 1946 syntynyt mies on kadonnut Kumpulassa, Helsingissä.

Helsingin poliisi kaipaa tietoja iäkkään henkilön liikkeistä. Hänet on nähty viimeksi Sofianlehdonkadulla Kumpulassa.

Kadonnut on noin 175 senttimetriä pitkä, hoikka ja kalju. Hänellä on silmälasit. Yllään hänellä on ruskeat housut ja sininen t-paita. Poliisi kertoo, että miehen toisesta kädestä puuttuu sormia ja että mies kävelee ”reippaasti”.

Kaikki näköhavainnot kadonneesta pyydetään ilmoittamaan hätänumeroon 112.