Tallinna-asiantuntija vinkkaa paikallisen supermarketin varmat tuliaisherkut.
Moni suomalainen seilaa vuosittain lahden yli Tallinnaan lomailemaan tai piipahtamaan parin tunnin ajaksi. Perinteiset juomaostokset ovat suurimmalle osalle jo tuttu juttu, mutta mitä muuta Tallinnasta kannattaisi ostaa?
Huomenta Suomessa vierailtiin sataman vieressä sijaitsevassa supermarketissa ja selvitettiin, millaisia ruokia ostoskoriin kannattaisi napata.
Paikallista leipää ja juustoa
Tallinnan matkailuviraston markkinointiasiantuntija Silja Hurskainen nosti yhdeksi esimerkiksi paikallisen leivän.
– Virolaisille esimerkiksi ruokapöydän peruskulmakivi on aina mustaleipä. Sitä löytyy monilta valmistajilta. Virolainen savujuusto on myös hyvin tyypillinen tuote, mitä suomalaisetkin ostaa matkaan mukaan, Hurskainen vinkkasi.
Savujuustoa löytyy monessakin eri muodossa, muun muassa niin sanottuina "sikareina".
"Kovaa kamaa"
Satamassa sijaitsevassa Rimi-supermarketissa on oma hyllykkönsä paikallistuotteille. Sieltä on Hurskaisen mukaan helppo käydä nappaamassa mukaansa virolaisia hittituotteita.
– Haluatteko te kovaa kamaa? Otetaan tästä vaikka tällainen paastukama. Mitä ihmettä tämä kama sitten on? Tätä voi ihan turvallisin mielin viedä rajan yli – tämä on siis talkkunaa.
Hurskaisen mukaan talkkuna on tyypillinen tuote Virossa, ja sitä käytetään monenlaisiin eri tarkoituksiin. On olemassa jopa paikallista suklaata, jonka joukkoon talkkunaa on laitettu.
– Tämä näyttäisi olevan tämmöistä paastotalkkunaa, että sitten voi painonhallintaan ja ruoansulatuksen edistämiseksi käyttää.
Talkkunaa voi ripotella esimerkiksi myslin, jogurtin tai viilin joukkon. Sitä voi käyttää myös leivonnassa taikinan seassa.