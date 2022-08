16-vuotias superlupaus on jo tyrkyllä SM-liigaan – mestariluotsi puhuu poikkeustapauksesta: "Hän on tehnyt isoja asioita"

Suomen alle 20-vuotiaiden maajoukkueen kanssa MM-kultaa voittanut ja nykyään TPS:ää valmentava Jussi Ahokas on ollut erittäin tyytyväinen siihen, mitä Kiviharju on osoittanut kesän harjoituksissa. Kiviharjun kohdalla kysymykset kääntyvät nyt siihen, pystyykö hän kamppailemaan miehiä vastaan.

– On ollut kyllä hienoa nähdä hänen tekemisiään sen pienen pätkän ajan, mitä hän on ollut tuossa mukana. Poika haluaa mennä kovasti eteenpäin. Samaan aikaan meidän pitää muistaa, että hän on syntynyt vuonna 2006. Nyt katsotaan sitä, että mistä oikea paikka hänelle löytyy, TPS:n päävalmentaja Jussi Ahokas sanoo MTV Urheilulle.

– Ikäisekseen hänen pelikäsityksensä on aivan poikkeuksellisella tasolla. Samoin pelinavaustaidot. Hän on tervepäinen kaveri kaikin puolin. Kirkassilmäinen, treenaa kovaa ja lyö itsensä likoon. Hän on erittäin lahjakas. Noita kavereita on aina kiva seurata, varsinkin kun fakta on se, että hän osaa pelata, sekä Nuoret Leijonat että Pikkuleijonat MM-kultaan urallaan luotsannut Ahokas kehuu.