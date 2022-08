Ikoninen jääkiekon mestariluotsi Hannu Jortikka, 65, myöntää: valmennusura ohi – intohimo roihuaa nyt espanjalaisessa jalkapallossa

Viime vuosina ikoninen jääkiekkovalmentaja Hannu Jortikka on vetäytynyt sivummalle arjen kiireistä. Jortikka on asettautunut Espanjan aurinkorannalle, mistä hän tekee piipahduksia Suomeen.

– Elämä on muuttunut aiemmasta. Nyt se on hyvin paineetonta, eikä tarvitse miettiä, että mitä seuraavana päivänä tekee. Saa tehdä, mitä haluaa. Voi käydä katsomassa jalkapallopelejä tai formuloita sun muita. Tässä sitä rakentelee kaikenlaista pientä, jotta tulee sisältöä elämään, Jortikka sanoo nykytilanteestaan MTV Urheilulle.

Tällä hetkellä 65-vuotias Jortikka vierailee Suomessa, missä hän osallistui muun muassa viime perjantaina järjestettyyn Liigan NHL-alumnitapahtumaan. Jortikka palasi tuolloin penkin taakse, kun hän toimi Turun alumnijoukkueen luotsina.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Valmentaminen on kuitenkin jäänyt taka-alalle. Se ei ole Jortikalle enää sydämenasia.

– Siihen ei oikein ole enää semmoista paloa. Se on loppu, niin se on loppu, Jortikka toteaa.

– Euroopasta on tullut joitain kyselyjä muutaman viime vuoden aikana. Olen aina heti sanonut, että mulla ei ole sellaista poltetta, mitä tuo homma vaatii. Pitää kuitenkin muistaa, että ehdin olla 28 vuotta ammattivalmentajana. Toivottavasti moni tämän päivän valmentaja pystyy samaan, Jortikka miettii.

Taka-alalla seuraten

Jortikka niitti menestystä 1990-luvulla TPS:ssä. Kuusi suomenmestaruutta ja kuudesti vuoden valmentaja. Matkan varrelle mahtui myös jos jonkinlaisia hetkiä. Jortikka tuli tutuksi räväkkänä luotsina, joka toi mielipiteensä räväkästi esille.

Hänen viimeisimmäksi valmennustehtäväkseen jäi Nuorten Leijonien koutsaaminen kaudella 2014–15.

Nyt Jortikka kunnostautuu innokkaana penkkiurheilijana.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Seuraan esimerkiksi jääkiekkoa varmaan enemmän kuin koskaan. Espanjassa on niin paljon aikaa ja kaikki kanavat näkyvät. Sen lisäksi tulee soiteltua entisten pelaajien ja nykyisten valmentajien kanssa. Vaihdellaan aina mielipiteitä eri asioista, Jortikka kertoo.

Aiemmin kesällä Jortikka saattoi hymyillä, kun hänen entiset suojattinsa Mikko Rantanen ja Artturi Lehkonen niittivät menestystä NHL-kaukaloissa. Rantasen ja Lehkosen Colorado Avalanche kaatoi NHL:n finaaleissa Tampa Bay Lightningin.

– Olen valmentanut heitä molempia nuorten maajoukkueessa. Siitä lähtien on ollut mielenkiintoista seurata heidän otteitaan. Hienoa, että he voittivat. Ennen kaikkea tuo oli iso juttu myös Turulle, kun on haukuttu sitä, että siellä tehdään huonoa junioritöitä. Sieltä tulee koko ajan NHL-pelaajia. Ja varsin laadukkaita myös. En usko, että tuossa on oikein kellään varaa kritisoida, Jortikka paaluttaa.

Oma osoitus turkulaisesta osaamisesta tuli NHL-finaaleiden jälkeen, kun TPS-hyökkääjä Juraj Slafkovsky varattiin ensimmäisellä vuorolla taalajäille. Hän oli ensimmäinen SM-liigapelaaja koskaan, joka on saanut kunnian tulla varatuksi ensimmäisenä NHL:ään.

– Olihan tuo aika tarina myös. Hän ehti olla Turussa sen kolmisen vuotta. Pitää nostaa hattua niille, jotka tuollaisen pelaajan löysivät jostain. Kyllä Turussa aina mahdollisuuksia on piisannut. On ollut hallia, on panostettu harjoitteluolosuhteisiin ja niin edelleen. Ja kyllä sieltä pelaajia tulee jatkossakin, Jortikka uskoo.

Valtaseuran juonet

Jääkiekolla on ollut valtava rooli Jortikan elämässä. Nyt hänen intohimonsa roihuaa jalkapallon puolella.

– Espanjan liiga on todella lähellä sydäntä. Sääli, että lähiseudun Malaga pelaa tällä hetkellä kakkosliigassa. Jalkapallon lisäksi seuraan muun muassa koripalloa ja yleisestikin urheilua. Urheilu on ollut kuitenkin iso osa elämää lapsesta asti. Eikä sen paikka häviä minnekään, Jortikka miettii.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Jortikka tunnustaa, että hän on kova FC Barcelonan kannattaja. Espanjalainen mahtiseura on ollut tänä kesänä otsikoissa valtavien taloussotkujensa takia.

Niin hämmentävältä kuin se kuulostaa, miljardiveloissa pyörivä seura on hankkinut tänäkin kesänä useita uusia tähtipelaajia.

Kyseinen fakta aiheuttaa Jortikassa epäuskoisen naurahduksen.

– Toivon, että he saavat pakkansa kuntoon. Puhutaan kuitenkin yhdestä maailman suurimmasta seurasta. Siellä on harjoitettu niin hölmöä politiikkaa, kun presidentit ovat ostaneet järkyttäviä pelaajia yksi toisensa jälkeen, Jortikka hämmästelee.

– Noh, nyt he ovat hiljalleen päässeet niistä pelaajista eroon. Enkä usko, että Kataloniassa raha loppuu koskaan. Kyse on paljon muustakin kuin vain pelkästä urheilusta. Se on politiikkaa siinä valtiossa. Toivotaan, että FC Barcelonan puheenjohtaja Joan Laporta pystyy klaaraamaan tuon homman ja saa seuran raiteilleen, koska Espanjan liiga tarvitsee vahvaa Barcelonaa. Samaa on sanonut Real Madridin puheenjohtaja Florentino Perez. Koska tuo asetelma luo jänniteitä ja täyttää katsomot. Urheilu on kuitenkin myös bisnestä, viihdettä ja elämyksiä, Jortikka muistuttaa.

Vaikka FC Barcelonan yleinen tilanne aiheuttaa hämmennystä, ovat sen pullat nyt huomattavasti paremmin uunissa kuin vuosi tai kaksi takaperin. Uusien hankintojen myötä Barcelona on taas tiukasti La Ligan mestaruustaistossa mukana.

– Uskon, että he ovat vahvoja tällä kaudella. Ennen kaikkea heillä on sellainen nuorisokatras siellä, ettei oikein kenelläkään muulla ole Euroopassa samanlaista, Jortikka kehaisee, viitaten muun muassa huippulupaaviin Pedriin, Gaviin, Ansu Fatiin ja kumppaneihin.

Maalikooste: FC Barcelona kylvetti Real Sociedadia, Ansu Fati liekeissä