Ainesta SM-liigakauden tähdeksi – Jarkko Ruutu hehkuttaa NHL-seuransa suomalaislupausta: "Hämäävä laukaisutapa"

Blue Jacketsin kykyjenetsijät voivat taputtaa itseään olkapäälle. Jackets on nuori seura, jonka menestys on toistaiseksi ollut kaudesta kauteen vaisua. Pyyhtiän kaltaiset palaset ovat todella tervetulleita seuran tulevaisuuden palapeliin.

"Paljon kehuttavaa"

– Olen täällä äijiä varten. Ainoa syy, miksi meillä on Euroopassa oma tiimi, on varmistaa, että lupauksemme täällä pääsevät seuraavalle tasolle. He tekevät kaiken työn, mutta jos olemme tukena, voimme varmistaa, etteivät pelaajat vaivu epätoivoon asioiden mennessä huonosti. Kerromme heille, ettei mikään seuran puolella ole muuttunut ja neuvomme heitä luottamaan prosessiin. Kovalla työllä ja tekemällä oikeita asioita vaikeinkin putki muuttuu iloksi, Ruutu kertoo Blue Jacketsin sivustolla.

– Hänellä on todella hyvä rannelaukaus. Hänen laukaisutapansa on hämäävä ja vaikea luettava maalivahdeille. Hän on nopea. Hänen pelissään on paljon kehuttavaa, Ruutu ylistää sivustolla.