- Kuori kurpitsa ja halkaise se. Lusikoi siemenkota puhtaaksi ja paloittele isoiksi paloiksi. Mausta palat oliiviöljyllä, suolalla ja mustapippurilla. Paahda palat uunissa kypsiksi 200 asteessa noin 25–30 minuutin ajan.
- Kuori verigreippi paksusti veitsellä ja leikkaa hedelmäliha segmenteiksi. Purista segmenttien mukaan myös rangasta jäänyt mehu. Lisää mukaan tilkka oliiviöljyä.
Auringonkukansiemenpesto:
- Paahda auringonkukansiemenet pannulla kevyesti ja laita syvään astiaan.
- Lisää mukaan valkosipuli ja hienonnettu basilika, kaprikset sekä oliiviöljyä niin raaka-aineet lähes peittyvät.