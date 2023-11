MasterChef: Tatti-sulkaa – sininen joukkue

Kiehauta maito ja glukoosi, liota liivate kylmässä vedessä kunnes se on pehmeää ja siivilöi ylimääräinen vesi pois. Sulata maito seokseen ja kaada suklaan päälle ja anna seisoa muutama minuutti. Sekoita kunnes suklaa on kokonaan sulanut. Lisää joukkoon kerma ja aja sauvasekoittimella kunnes se on kokonaan sekaisin. Laita kylmään asettumaan.