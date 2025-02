MasterChef Suomi: Yrttimanteli kuorrutettua lampaankaretta, peruna-palsternakkamuusia ja demi-glace-kastiketta sekä pikkelöityjä retiisejä, Miikan resepti

Laita uuni kuumenemaan 220 asteeseen ja laita vesi kattilaan kiehumaan perunoita ja palsternakkaa varten. Kun vesi kiehuu, kuori ja paloittele perunat ja palsternakat. Aseta juurekset kiehuvaan veteen ja lisää veteen suolaa.

Putsaa lampaankare niin, että luut ovat mahdollisimman puhtaat ja trimmaa ylimääräinen rasva, sekä kalvot pois. Kun lampaankare on puhdas, valmista kuorrute mantelijauheesta hienonnetusta mintusta, timjamista, lehtipersiljasta sekä oliiviöljystä. Lisää suola ja pippuri myös joukkoon ja mausta reilusti.

Kun perunat ja palsternakat on kypsiä, siivilöi vesi ja lisää juurekset tehosekoittimeen kuohukerman kanssa ja aja hienoksi massaksi. Maista ja tarkista suola sekä koostumus -mikäli liian paksua, niin lisää joukkoon kuohukermaa, sekä jatka koneella ajamista haluttuun koostumukseen ja aseta sivuun.

Nosta lampaankare kuumalle pannulle ja paista pinnat kiinni voissa, voit nostaa sulaa voita vaikeille pinnoille ja voidella näin ollen kaikki pinnat kiinni. Kun pinta on saanut väriä, nosta lampaankare uunipellille ja kaada manteliyrttiseos sen päälle. Hiero mausteet kunnolla pintaan. Kun pinta on maustettu, nosta lampaankare esilämmitettyyn uuniin (220C) ja anna paistua 15–20 minuuttia. Kun 15–20 minuuttia on mennyt voi uunin sammuttaa ja jättää kareen vielä hetkeksi uuniin, sillä aikaa kun viimeistelet demi-glace-kastikkeen kattilassa.

Tee pikkelöintiliemi vedestä, väkiviinietikasta ja suolasta sekä sokerista. Kiehauta seos kattilassa ja kaada ohuesti siivutettujen retiisien päälle ja anna pikkelöityä. Mitä ohuempia siivuja sen paremmin ja nopeammin pikkelöinti tapahtuu.

Kaada demi-glace-kastike kastikekattilaan ja lämmitä kunnes se kiehahtaa ja lisää 2 rkl voita. Tarkista suola ja lisää tarvittaessa.

Nosta lampaankare uunista ja anna sen vetäytyä hetki pöydällä, ennen kuin leikkaat luiden välistä terävällä veitsellä nättejä kareen paloja.

Kun asettelet annosta, ota muotti, johon laitat peruna-palsternakkamuusin kauniiseen pyöreään muotoon ja asettele leikattu lampaankare siihen päälle, mutta muusin reunalle tasapainottamaan keskipistettä. Lisää pikkelöidyt retiisit kareen ja muusin väliin, sekä kaada demi-glace-kastike annoksen reunalle. Tarjoile kastikkeen kanssa.