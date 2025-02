MasterChef Suomi: Syksyinen myskikurpitsakeitto, kookoslimekreemillä ja paahdetuilla myskikurpitsan siemenillä , Miikan resepti

Aloita laittamalla uuni kiertoilmalle ja 220C asteeseen. Halkaise myskikurpitsa, poista siemenet lusikalla ja irrota kuoret varovasti veitsellä. Pilko myskikurpitsa pieniksi paloiksi ja laita uunivuokaan/pellille ja voitele 2oils-öljyllä ennen uuniin laittamista. Anna myskikurpitsan paahtua kunnolla ja ottaa väriä uunissa, kunnes palat ovat pehmeitä.

Laita kanaliemi kattilaan ja levy päälle, lisää kuoritut ja pilkotut sipulit ja porkkana kanaliemeen ja laita suolaa sekaan. Keitä lientä niin, että se kiehuu ja imee juureksista makua, voit myös puhdistaa siemenet ja huuhdella siivilän kanssa juoksevassa vedessä. Muista asetella siemenet talouspaperin päälle kuivumaan ja paahda vasta lopuksi, jotta tuore paahtomaku säilyy paremmin.

Nyt voit raastaa limenkuorta 1 ruokalusikallisen verran ja puristaa puolikkaan tai 1 limen mehut kattilaan. Lisää samaan kattilaan kookosmaito ja keitä niin että seos kiehahtaa ja aseta sivuun jäähtymään. Tarvittaessa voit asettaa seoksen jääkaappiin tiivistymään.

Kun myskikurpitsa vihdoin on valmis, kaada ne suoraan blenderiin ja lisää joukkoon vähän kerrallaan kanalientä, jotta keitosta ei tule liian vetinen. Lisää tarvittaessa, mikäli koostumus on liian paksu. Paahda kuivalla pannulla myskikurpitsan siemenet kullanruskeaksi ja ota levyltä pois.

Keitto on valmis, kun sose on silkin pehmeää ja maista ja mausta, että suolaa ja pippuria on tarpeeksi tuomaan makua. Kaada keitto lautaselle, koristele kookoslime soseella ja lisää paahdetut myskikurpitsan siemenet tuomaan tekstuuria, makua ja ulkonäköä.