MasterChef Suomi: Valkosuklaa kupu, sitruuna crumblella, financier leivoksella ja vanilja-anglaise kastikeella, Then resepti

VALKOSUKLAAKUPU: Temperoi valkosuklaa: Sulata suklaa vesihauteessa. Kun suklaa on sulanut, jäähdytä suklaa lisäämällä suklaapaloja ja sekoittamalla seosta kunnes lämpötila on 26-27c. Kun suklaa on jäähtynyt nosta lämpötila (esim. föönillä) n.31-32c (älä ylitä 32c). Kaada sulanut suklaa muotteihin (kaada täyteen). Kun muotit ovat täynnä kaada nopealla liikkeellä ylimääräinen suklaa pois muotista takaisin kulhoon siten, että muottien pohjaan jää kerros suklaasulaa.