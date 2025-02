MasterChef Suomi: Rapaperileivos marengilla, Markun resepti

Kuori raparperi ja pilko kattilaan. Lisää sokeri ja vesi. Keitä n. 15 min. Jäähdytä.

Lämmitä uuni 200C:seen. Vaahdota pehmeä voi ja sokeri vaahdoksi. Lisää jauhot joukkoon.

Laita uunipellille n. 2 cm paksuksi levyksi. Paista uunissa n. 20 min.

Mittaa sokeri ja vesi kattilaan. Keitä kunnes lämpötila on 120 astetta. Aloita valkuaisten vaahdottaminen muutama minuutti ennen kuin vesi on saavuttanut lämpötilan. Valuta sokeri ohuena nauhana valkuaisten joukkoon. Vatkaa vielä n. 5-10 min, kunnes marenki on kiiltävää ja tuntuu jämäkältä.

ANNOKSEN KOKOAMINEN:

Asettele leivospohja lautaselle. Lusikoi kompottia leivospohjalle. Pursota marengista nättejä kuvioita päälle. Tohota tohottimella ruskehtavaksi.