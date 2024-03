MasterChef Suomi: Macarons leivoskeksit karviaishillokkeella, Sininen joukkue

Kaada ohuena nauhana valkuaisvaahdon joukkoon koko ajan vatkaten ja vatkaa kunnes seoksen lämpötila on 37-40 asteista. Sekoita väriaine 110 grammaan valkuaisia, älä vatkaa. Lisää manteli-tomusokeri värjättyyn valkuaiseen ja lisää lopuksi marenkivaahto kolmessa erässä taikinaan, sekoita mahdollisimman vähän, mutta sen verran että massasta tulee tasaista. Kaada massa pursotinpussiin ja pursota leivinpaperille 2 cm halkaisijaltaan olevia kiekkoja. Kopauta pelti pöytään ja jätä keksit kuorettumaan. Tämä vaihe on tärkeä, jotta keksiin tulee uunissa pitsijalka. Kuorettuminen vaatii 30-60 min, keksit on valmiita uuniin kun pintaa koskettaessa sormeen ei jää taikinaa.